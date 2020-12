Laporan: Pentagon Secara Diam-diam Membahas Skenario Tindakan jika Trump Memperkenalkan Darurat Militer

Pentagon - secretly discusses scenario of actions if Trump introduces Martial Law.jpg

IslamTimes - Pentagon secara diam-diam membahas skenario tindakannya sebagai tanggapan atas kemungkinan penerapan darurat militer oleh Presiden Donald Trump menjelang pelantikan Joe Biden pada 20 Januari, Newsweek mengutip sumber Departemen Pertahanan yang tidak disebutkan namanya.

Sebelumnya pada hari Jumat, Presiden AS Donald Trump menolak laporan media bahwa dia mempertimbangkan untuk memberlakukan darurat militer dalam upaya mengubah hasil pemilihan presiden 3 November sebagai "berita palsu".Laporan tersebut telah dibantah keras oleh POTUS yang menggambarkannya sebagai berita palsu lain di halaman Twitter-nya. Darurat Militer = Berita Palsu.Hanya laporan yang lebih disengaja buruk! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Desember 2020Sementara itu sumber mengklaim bahwa pejabat Pentagon bersama dengan kepala unit militer yang ditempatkan di dekat Washington DC "dalam keadaan siaga" karena mereka terlibat dalam "perencanaan kontingensi rahasia jika angkatan bersenjata dipanggil untuk menjaga atau memulihkan ketertiban sipil selama pelantikan. dan masa transisi ".Salah satu orang berpendapat bahwa karena pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, presiden AS saat ini memiliki "kekuatan darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mungkin meyakinkannya — terutama jika dia mendengarkan pendukung tertentu — bahwa dia memiliki kekuatan yang tidak terbatas dan berada di atas hukum".Orang dalam tersebut menggambarkan darurat militer sebagai "paradigma yang salah untuk memikirkan bahaya di masa depan", sesuatu yang digaungkan oleh sumber lain yang mencatat tindakan yang mungkin diambil Trump bulan depan adalah dugaan siapa pun "pada saat ini"."Meskipun saya yakin bahwa pemimpin militer berseragam telah mengacau, kegilaan belum pernah terjadi sebelumnya dan kemungkinan tidak terbatas", sumber itu menegaskan.Satu lagi orang dalam menyebut Trump sebagai orang yang "terpesona dengan pengungkit rahasia kepresidenan yang tersedia baginya", memilih apa yang disebut Dokumen Tindakan Darurat Presiden (PEAD).Dokumen tersebut termasuk perintah eksekutif, pesan presiden, dan rancangan undang-undang yang didistribusikan ke berbagai departemen dan lembaga pemerintah.Salah satu PEAD, Arahan 20, diduga membahas darurat militer, menurut sumber tersebut.Mereka menjelaskan bahwa arahan tersebut diterapkan jika AS menjadi sasaran serangan bersenjata, Washington dihancurkan, dan pekerjaan pemerintah negara bagian dan lokal dilumpuhkan, "Tentu saja Directive 20 tidak dapat diterapkan, baik karena kondisinya tidak ada dan militer tidak mau berjalan", orang dalam menunjukkan, menambahkan, bagaimanapun, bahwa "bahaya terbesar adalah keberadaan lapisan arahan rahasia ini mungkin menyampaikan kesan kekuasaan dan otoritas yang tidak benar-benar ada di masa damai ".Pernyataan itu mengikuti mantan Penasihat Keamanan Nasional untuk presiden AS, Jenderal Michael Flynn, mengatakan kepada outlet media Newsmax pekan lalu bahwa Trump harus memberlakukan darurat militer di enam negara bagian dan "mengambil kekuatan militer" dalam upaya untuk "menjalankan kembali" pemilihan 3 November di sana."Presiden harus merencanakan setiap kemungkinan karena kami tidak dapat membiarkan pemilu ini dan integritas pemilu kami berjalan sebagaimana adanya," tambah Flynn.POTUS memaafkan sang jenderal pada 25 November, dalam sebuah langkah yang mengakhiri litigasi selama bertahun-tahun terhadap Flynn karena konon berbohong kepada FBI tentang kontaknya dengan duta besar Rusia untuk AS pada 2016 menjelang pelantikan Trump.Pengampunan itu dilakukan lebih dari setahun setelah penyelidikan oleh Penasihat Khusus AS Robert Mueller menemukan tidak ada kolusi antara Trump dan pejabat Rusia menjelang pemilihan presiden AS 2016.POTUS, sementara itu, masih menolak untuk mengakui kekalahan dalam pemilu 2020, merujuk pada "kecurangan pemilih" dan mengecam acara tersebut sebagai pemilu "paling korup" dalam sejarah AS.Sebelumnya pada bulan Desember, pertemuan Kolese Elektoral AS melihat Biden mengamankan 306 suara dibandingkan dengan 232 suara Trump, sebagai tanda bahwa Demokrat melewati ambang batas 270 suara elektoral yang diperlukan baginya untuk menjadi presiden.Suara akan disertifikasi oleh Kongres AS pada 6 Januari.[IT/r]