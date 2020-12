Departemen Keuangan AS Memperpanjang Larangan Investasi China Ke Anak Perusahaan

IslamTimes- Bulan lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang memberi sanksi kepada perusahaan dan institusi China yang diduga memiliki hubungan dengan militer China.

Departemen Keuangan AS telah menerbitkan tambahan pada perintah eksekutif oleh Presiden Donald Trump yang mengklarifikasi saham perusahaan China yang mana dilarang dibeli oleh orang Amerika.Bulan lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang memberi sanksi kepada perusahaan dan institusi China yang diduga memiliki hubungan dengan militer China.Dalam tambahan perintah eksekutif Trump yang termasuk dalam serangkaian pertanyaan umum yang diposting ke situs web Departemen Keuangan AS pada hari Senin, diklarifikasi bahwa larangan investasi akan berlaku untuk "anak perusahaan dari perusahaan militer Komunis China".Warga negara AS dilarang berinvestasi di perusahaan yang "50 persen atau lebih dimiliki oleh satu atau lebih perusahaan militer Komunis China" atau dianggap "dikendalikan oleh satu atau lebih perusahaan militer Komunis China." komentar itu menambahkan.Departemen Keuangan menambahkan bahwa mereka berencana untuk secara terbuka mencantumkan nama anak perusahaan yang terkena larangan yang "50 persen atau lebih dimiliki" atau "ditentukan untuk dikendalikan" oleh perusahaan-perusahaan yang diduga memiliki hubungan dengan militer China.Ia juga mengatakan pertahanan atau Menteri Keuangan AS dapat menentukan apakah "suatu entitas, termasuk anak perusahaan" diduga sebagai "perusahaan militer Komunis China yang beroperasi secara langsung atau tidak langsung di AS", yang akan membuatnya juga tunduk pada larangan investasi.(IT/TGM)