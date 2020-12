Dua Konvoi Militer AS Diserang Di Irak Selatan

IslamTimes- The Shafaq News mengutip sumber keamanan yang mengatakan bahwa sebuah bom meledak di jalur konvoi, merusak salah satu kendaraan.

Sumber Irak melaporkan bahwa dua konvoi AS menjadi sasaran di provinsi selatan negara itu pada hari Selasa.Menurut sumber Irak pada hari Selasa, dua konvoi AS menjadi sasaran di provinsi selatan Irak.Sebuah konvoi menjadi sasaran di provinsi Al-Diwaniyah di selatan Irak, Sabrin News melaporkan.Berita Al-Sumaria juga melaporkan bahwa konvoi itu berafiliasi dengan koalisi internasional dan ditargetkan di Jalan Internasional Al-Diwaniyah.The Shafaq News mengutip sumber keamanan yang mengatakan bahwa sebuah bom meledak di jalur konvoi, merusak salah satu kendaraan.Beberapa menit setelah berita itu dilaporkan, Saberin News mengumumkan bahwa konvoi AS lainnya telah diincar di kota Samawah di Provinsi Muthanna.Laporan itu muncul saat sumber berita melaporkan Jumat lalu bahwa empat konvoi AS telah menjadi sasaran.Menurut sumber Irak, konvoi tersebut ditargetkan di provinsi Babil, Muthanna, Al-Diwaniyah dan Dhi Qar.Sumber-sumber Irak juga melaporkan pada hari Senin bahwa sebuah bom pinggir jalan meledak di jalan konvoi logistik koalisi AS di provinsi Al-Diwaniyah, Irak selatan.(IT/TGM)