AS akan Menjual Senjata Milyaran ke Arab Saudi dan Kuwait

Menlu GCC di Riyadh thn 2019 (JPost).

Islam Times- Menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat akan menjual senjata seharga milyaran dolar pada Arab Saudi dan Kuwait.

Situs Jerusalem Post hari ini melaporkan bahwa Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui potensi penjualan 3.000 amunisi berpemandu presisi ke Kerajaan Arab Saudi dalam kesepakatan senilai hingga 290 milyar dolar, kata Pentagon pada hari Selasa.Penjualan itu terjadi di hari-hari terakhir masa jabatan Donald Trump. Presiden terpilih Joe Biden sebelumnya telah berjanji akan menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi, pembeli senjata Amerika terbesar di Timur Tengah, dalam upaya menekan Riyadh mengakhiri perang di Yaman yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.Paket senjata tersebut akan mencakup 3.000 GBU-39 amunisi Small Diameter Bomb I (SDB I), kontainer, peralatan pendukung, suku cadang dan dukungan teknis, kata Pentagon."Penjualan yang diusulkan akan meningkatkan kemampuan Arab Saudi untuk menghadapi ancaman saat ini dan masa depan dengan meningkatkan persediaan amunisi udara-ke-darat jarak jauh," kata Pentagon dalam sebuah pernyataan.Pentagon menambahkan bahwa "ukuran dan akurasi SDB I memungkinkan amunisi yang efektif dengan kerusakan tambahan yang lebih sedikit."Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Pentagon memberi tahu Kongres tentang kemungkinan penjualan pada hari Selasa.Anggota Kongres marah dengan banyaknya korban sipil di Yaman dan awal tahun ini telah mencoba (meski gagal) memblokir penjualan pesawat tempur F-35 ke Riyadh.Meskipun telah disetujui oleh Departemen Luar Negeri, pemberitahuan tidak menunjukkan bahwa kontrak telah ditandatangani atau negosiasi telah selesai. Pentagon mengatakan Boeing Co adalah kontraktor utama untuk senjata tersebut.Sebagai bagian dari kesepakatan AS dengan Kuwait, 16 helikopter Apache lama akan di-upgrade dan delapan yang baru akan dikirimkan. Begitu pula sistem rudal pertahanan udara senilai 4,2 milyar dolar.[IT/AR]