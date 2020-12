Iran ke Qatar: AS bertanggung Jawab Atas Konsekuensi Dari Petualangannya Di Kawasan

IslamTimes- Mengutip gerakan mencurigakan AS dan tindakan kenakalan di wilayah tersebut, Zarif berkata, "Washington akan bertanggung jawab atas konsekuensi dari kemungkinan petualangannya di kawasan."

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif telah memberikan peringatan tentang beberapa langkah mencurigakan oleh Amerika Serikat di kawasan itu dalam pembicaraan dengan mitranya dari Qatar, memperingatkan bahwa Washington memikul tanggung jawab atas konsekuensi dari petualangannya dimanapun dia berada.Dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani pada hari Selasa, Zarif menggarisbawahi perlunya partisipasi semua negara kawasan dalam memastikan stabilitas dan keamanan tanpa campur tangan asing dan bebas dari ketegangan.Mengutip gerakan mencurigakan AS dan tindakan kenakalan di wilayah tersebut, Zarif berkata, "Washington akan bertanggung jawab atas konsekuensi dari kemungkinan petualangannya di kawasan."Para diplomat top juga bertukar pandangan tentang isu terbaru terkait hubungan bilateral dan perkembangan kawasan.Pekan lalu, sebuah kapal selam bertenaga nuklir tiba di Teluk Persia di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Washington menjelang peringatan pertama tahun pembunuhan komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani.Pejabat Angkatan Laut AS mengatakan USS Georgia telah memasuki Selat Hormuz ditemani oleh dua kapal perang Amerika, menjadikannya kapal selam bermuatan rudal pertama dari jenisnya yang melakukan perjalanan ke Teluk Persia dalam delapan tahun.Pengerahan itu terjadi setelah spekulasi media bahwa Presiden AS Donald Trump mungkin memulai perang dengan Iran di hari-hari terakhirnya menjabat sebagai Presiden AS.(IT/TGM)