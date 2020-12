Soleimani Seorang 'Pahlawan Nasional, Sumber Kebanggaan Bagi Semua Muslim'

IslamTimes- Presiden menunjukkan bahwa "pembunuhan Martir Soleimani adalah balas dendam terhadap Republik Islam dan semua negara merdeka di kawasan ... Balas dendam terhadap negara-negara besar yang menentang konspirasi AS dan Zionis."

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan komandan Iran yang gugur syahid, Letnan Jenderal Ghasem Soleimani, adalah panutan bagi bangsa Iran dan semua orang yang mencari kebebasan di dunia.“Jenderal Soleimani tidak hanya seorang pahlawan nasional, tetapi juga, dia adalah sumber kebanggaan bagi semua negara kawasan dan seluruh umat Islam,” kata Rouhani dalam sidang Kabinet pada hari Rabu, di ambang peringatan syahid komandan anti-teror, yang dibunuh oleh teroris AS di Bandara Baghdad pada 3 Januari.Presiden menunjukkan bahwa "pembunuhan Martir Soleimani adalah balas dendam terhadap Republik Islam dan semua negara merdeka di kawasan ... Balas dendam terhadap negara-negara besar yang menentang konspirasi AS dan Zionis."Rouhani menekankan bahwa Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo berada di urutan teratas daftar pelaku yang terlibat dalam serangan teror keji itu, dengan mengatakan, "Mereka tidak ingin masalah teroris ISIS berakhir seperti ini."“ISIS adalah tentara bayaran dari Zionis dan Amerika. Ketika mereka dipukul, orang Israel memberi mereka senjata di mana pun mereka membutuhkan. "Dia berkata, "Zionis dan AS, adalah orang-orang yang memanfaatkan kekacauan dan ketidakamanan di wilayah tersebut.""Tidak ada yang diuntungkan dari ketidakamanan Yaman, Suriah, Irak, Lebanon, dan Afghanistan kecuali Zionis.”Rouhani mengatakan musuh mencoba untuk melenyapkan orang nomor satu dalam perang melawan terorisme, tapi mereka membuatnya abadi dalam sejarah.(IT/TGM)