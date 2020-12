Banyak Yang Harus Dilakukan AS Untuk Memperbaiki Reputasi Kebijakan Luar Negerinya

IslamTimes- "AS memiliki banyak hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki reputasi kebijakan luar negeri AS serta keyakinan bahwa AS dapat menjadi mitra yang dapat diandalkan," cuitnya pada hari Rabu.

Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina mengatakan bahwa banyak hal yang harus dilakukan AS untuk memperbaiki reputasi kebijakan luar negeri AS sampai batas tertentu."AS memiliki banyak hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki reputasi kebijakan luar negeri AS serta keyakinan bahwa AS dapat menjadi mitra yang dapat diandalkan," cuitnya pada hari Rabu."Bukan tugas yang mudah," tambahnya.Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari banyak perjanjian dan perjanjian internasional selama masa kepresidenan Trump; serangkaian tindakan yang menempatkan negara dalam isolasi politik di dunia.Pada 8 Maret 2018, Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik diri dari JCPOA dan mengancam akan mengembalikan sanksi Washington terhadap Teheran, yang telah ditangguhkan di bawah pemerintahan Obama.(IT/TGM)