AS Kerahkan Pembom di Timur Tengah untuk 'Siaga' Iran

IslamTimes - Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengumumkan pada hari Rabu (30/12) bahwa awak pesawat B-52H 'Stratofortress' Angkatan Udara AS dari Pangkalan Angkatan Udara Minot di North Dakota dikerahkan di Timur Tengah, mengatakan hal itu dilakukan untuk "menggarisbawahi komitmen militer AS untuk keamanan regional dan menunjukkan kemampuan unik untuk dengan cepat mengerahkan kekuatan tempur yang luar biasa dalam waktu singkat. "

Ketakutan telah meningkat di Washington akan kemungkinan peningkatan ketegangan dengan Tehran, karena peringatan serangan pesawat nir awak AS yang menewaskan Jenderal Iran Qasem Soleimani membayangi, dengan banyak yang meningkatkan kekhawatiran tentang kemungkinan pembalasan oleh Republik Islam."Amerika Serikat terus mengerahkan kemampuan siap tempur ke dalam area tanggung jawab Komando Pusat AS untuk mencegah musuh potensial, dan menjelaskan bahwa kami siap dan mampu menanggapi setiap agresi yang ditujukan pada Amerika atau kepentingan kami," kata Jenderal. Frank McKenzie, kepala CENTCOM, sementara tidak merujuk langsung ke Iran."Kami tidak mencari konflik, tetapi tidak ada yang boleh meremehkan kemampuan kami untuk mempertahankan pasukan kami atau untuk bertindak tegas dalam menanggapi serangan apa pun."Awak udara @usairforce B-52H "Stratofortress" dari @AFGlobalStrike yang bermarkas di @TeamMinot secara sengaja hadir di Timur Tengah hari ini untuk menggarisbawahi komitmen militer AS terhadap keamanan regional @DeptDefence @USAFCENT - Komando Pusat A.S. (@CENTCOM) 30 Desember 2020Sebuah laporan Politico yang mengikuti pengumuman itu mengutip seorang perwira militer senior AS yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan sejumlah pembom itu dikerahkan sebagai unjuk kekuatan yang dimaksudkan untuk mencegah Iran dari serangan terhadap tentara AS atau aset militernya.AS dilaporkan menerima "sinyal" bahwa Iran mungkin merencanakan serangan semacam itu "di negara tetangga Irak atau di tempat lain di kawasan itu dalam beberapa hari mendatang".Sebelum pengumuman CENTCOM, sumber Politico mengatakan bahwa intelijen AS telah mendeteksi tanda-tanda "ancaman yang cukup substantif" dari Iran baru-baru ini yang mungkin terkait dengan peringatan yang akan datang dari pembunuhan Jenderal Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Qasem Soleimani. Serangan drone yang membunuhnya terjadi pada 3 Januari 2020.Saat tanggal semakin dekat, Washington dan Tehran telah saling memperingatkan.Pada hari Selasa, Ali Rabiei, juru bicara pemerintah Iran, memperingatkan terhadap militerisasi wilayah Teluk Persia. "Kami tidak melihat militerisasi di kawasan Teluk Persia untuk kepentingan negara mana pun di kawasan itu atau di dunia", kata Rabiei.Awal pekan lalu, Presiden AS Donald Trump men-tweet bahwa dia akan "meminta pertanggungjawaban Iran" jika "satu orang Amerika terbunuh".Peringatannya muncul setelah dia menuduh Iran menargetkan kedutaan besar AS di ibukota Irak dalam serangan roket. ...Beberapa nasihat kesehatan yang bersahabat untuk Iran: Jika seorang Amerika terbunuh, saya akan meminta pertanggungjawaban Iran. Pikirkan baik-baik. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Desember 2020Ancaman itu segera dibantah oleh Menteri Luar Negeri Iran Javad Zariff, yang mencatat bahwa Trump menggunakan "foto yang tidak berharga untuk sembarangan menuduh Iran.""Trump akan memikul tanggung jawab penuh atas setiap petualangan di jalan keluarnya." Zarif memperingatkan. . @ realDonaldTrump menggunakan foto tak berharga untuk sembarangan menuduh Iran.Terakhir kali, AS menghancurkan wilayah kami karena fabrikasi WMD, menghabiskan $ 7 TRILIUN & menyebabkan 58.976 korban Amerika. JAUH BURUK kali ini. Trump akan memikul tanggung jawab penuh atas segala petualangan di jalan keluarnya. pic.twitter.com/scCeSwjUmE - Javad Zarif (@JZarif) 24 Desember 2020Hubungan antar negara memburuk setelah Trump pada 2018 secara sepihak menarik Amerika Serikat dari Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) 2015, juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran, menargetkan republik Islam itu dengan sanksi keras.Serangan drone yang diperintahkan oleh Trump yang membunuh Soleimani pada 3 Januari meningkatkan eskalasi, mendorong Iran untuk membalas dengan serangan udara yang menargetkan pangkalan militer AS di Irak.Meski serangan itu tidak memakan korban, AS kemudian mengklaim bahwa puluhan tentara didiagnosis dengan cedera otak traumatis dalam serangan itu.Mengenai pembalasan lebih lanjut, pejabat Iran baru-baru ini memberikan beberapa petunjuk yang mengancam, dengan Ayatollah Khamenei mengatakan bahwa balas dendam akan terjadi "pada waktu yang tepat", dan Brigadir Jenderal IRGC Mohammad Hejazi mencatat bahwa "balas dendam yang keras akan dilakukan" atas pembunuhan Soleimani.