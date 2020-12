Rouhani: Iran, Dan Negara-negara Regional Akan Membalas Pembunuhan Jenderal Soleimani

IslamTimes- 3 Januari akan menandai peringatan pertama pembunuhan Jenderal Soleimani oleh AS, mantan komandan Pasukan Quds dari Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Ia dikagumi sebagai komandan kontra-terorisme paling kuat di Timur Tengah, dengan karisma yang unik.

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bangsa Iran dan negara-negara lain di kawasan itu tidak akan pernah melupakan pembunuhan komandan anti-teror, Letnan Jenderal Qassem Soleimani, dan wakil komandan Unit Mobilisasi Populer Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, dan akan balas dendam pada waktunya.Rouhani membuat pernyataan pada hari Kamis saat berpidato di upacara yang diadakan untuk meresmikan sejumlah proyek nasional Kementerian Energi.3 Januari akan menandai peringatan pertama pembunuhan Jenderal Soleimani oleh AS, mantan komandan Pasukan Quds dari Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Ia dikagumi sebagai komandan kontra-terorisme paling kuat di Timur Tengah, dengan karisma yang unik.Dia adalah penasihat militer utama Iran yang membantu Irak dan Suriah mengalahkan teroris Takfiri yang didukung asing, terutama Daesh.Jenderal Soleimani menjadi martir dalam serangan pesawat tak berawak AS di Baghdad dalam kunjungan resminya. Rekan Iraknya, Abu Mahdi Muhandis, wakil komandan pasukan anti-teror Hashd al-Sha'abi Irak, juga terbunuh bersama dengan rekan mereka yang lain ketika konvoi mereka diserang.Menggambarkan pembunuhan dua komandan tertinggi sebagai ketidakadilan yang tak termaafkan, Rouhani berkata, "[Presiden AS Donald] Trump melakukan banyak kejahatan dan membunuh banyak orang, tetapi kami tidak akan pernah melupakan dua kasus ini."Kepala eksekutif Iran menambahkan, "Mereka [Amerika] ini harus tahu bahwa kami akan selalu meratapi kehilangan mereka dan bangsa Iran, bersama dengan negara-negara lain di kawasan, suatu hari akan membalas pembunuhan mereka."Di bagian lain dalam sambutannya, Rouhani menegaskan bahwa orang-orang di Asia Barat pada akhirnya akan mengusir semua pasukan kriminal dan asing yang menyerang wilayah ini.“Semua bangsa telah menyadari bahwa selama Amerika berada di kawasan ini, kawasan itu tidak akan melihat [hari] yang sempurna dan diinginkan, dan bangsa-bangsa di kawasan itu, Insya Allah, suatu hari akan mengusir para penjahat ini [dari wilayah], "tegas Rouhani.(IT/TGM)