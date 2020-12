Kegagalan Langkah Baru Anti-Iran Trump Di DK PBB Semakin Menyoroti Isolasi AS

IslamTimes- "Presiden AS Donald Trump membawa kekalahan lain untuk dirinya sendiri pada akhir tahun 2020, dan sekali lagi menunjukkan isolasi kebijakannya terkait JCPOA," cuit Hamid Baeidinejad pada hari Kamis.

Duta Besar Iran untuk Inggris mengatakan kegagalan AS yang terus menerus untuk menyatukan Dewan Keamanan PBB melawan perjanjian nuklir 2015 dengan kekuatan dunia sekali lagi membuktikan sifat terisolasi dari kebijakannya terkait kesepakatan tersebut."Presiden AS Donald Trump membawa kekalahan lain untuk dirinya sendiri pada akhir tahun 2020, dan sekali lagi menunjukkan isolasi kebijakannya terkait JCPOA," cuit Hamid Baeidinejad pada hari Kamis.Dia merujuk dengan akronim ke Rencana Aksi Komprehensif Bersama, nama resmi dari kesepakatan nuklir yang memiliki Inggris, Prancis, Rusia, dan China ditambah Jerman sebagai mitra kesepakatan lainnya bersama Iran.Amerika Serikat secara ilegal dan sepihak meninggalkan perjanjian nuklir pada tahun 2018. Oleh karena itu, Amerika Serikat kehilangan semua hak yang mungkin untuk menjalankan persyaratannya, termasuk apa yang disebut mekanisme snapback yang memungkinkan pengembalian semua sanksi Dewan Keamanan terhadap Republik Islam.Namun, bertindak seolah-olah masih menjadi anggota JCPOA, AS mendatangi DK PBB awal tahun ini dan berusaha mengembalikan sanksi. Seperti yang diperkirakan, permintaan itu dilecehkan oleh mayoritas mutlak dari 15 anggota Dewan Keamanan yang kuat.Pernyataan Baeidinejad muncul setelah AS mengambil langkah tidak realistis lainnya dengan meminta Dewan Keamanan untuk mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan mekanisme snapback, meskipun ketentuan tersebut belum dipicu seperti yang diinginkan Washington.Sifat tidak dapat dibenarkan dari langkah terakhir Washington diverifikasi oleh oposisi yang dihadapi oleh 110 anggota PBB.Utusan Iran untuk Inggris mengingatkan bahwa bahkan sekutu Amerika di JCPOA - AS, Prancis, dan Jerman - dan banyak anggota PBB yang pro-Washington menolak proposalnya bersama dengan negara-negara Non-Aligned Movement (NAM), yang secara tradisional menentang besar kekuatan satu-upmanship.(IT/TGM)