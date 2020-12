Jenderal Tertinggi Iran: Balas Dendam Atas Pembunuhan Soleimani Tidak Memiliki Tanggal Dedaluwarsa

IslamTimes- Dia menggarisbawahi perlunya upaya untuk memahami pemikiran Jenderal Soleimani, dengan mengatakan Iran dan negara-negara pencari kebebasan lainnya bertekad untuk membalas dendam dari mereka yang memerintahkan dan melakukan kejahatan teroris.

Ketua Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayjen Mohammad Baqeri mengatakan balas dendam atas pembunuhan komandan anti-teror Letnan Jenderal Qassem Soleimani “tidak memiliki tanggal kedaluwarsa,” menekankan bahwa penarikan pasukan Amerika dari Asia Barat “tidak bisa dihindari. ”Baqeri membuat pernyataan dalam sebuah pesan yang dirilis pada hari Kamis menjelang peringatan pertama kemartiran Jenderal Soleimani oleh militer AS pada 3 Januari.Dia menggarisbawahi perlunya upaya untuk memahami pemikiran Jenderal Soleimani, dengan mengatakan Iran dan negara-negara pencari kebebasan lainnya bertekad untuk membalas dendam dari mereka yang memerintahkan dan melakukan kejahatan teroris.“Tanggal 3 Januari mengingatkan pada peristiwa tragis dalam sejarah Republik Islam Iran, di mana… seorang pemberani yang menghancurkan Daesh - organisasi teroris Takfiri paling kejam yang dibina oleh AS dan antek-anteknya - demi keamanan negara, khususnya Umat ​​Muslim, Qasem Sulaimani menjadi martir di tangan musuh paling kejam dari Muslim dunia dan Republik Islam, yaitu pemerintah AS yang arogan dan teroris, ”tambahnya.Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), dan rekan Iraknya Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala Unit Mobilisasi Populer, dibunuh bersama dengan rekan-rekan mereka dalam serangan drone teror AS. disahkan oleh Presiden Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari.Kedua komandan tersebut sangat populer karena peran kunci yang mereka mainkan dalam memberantas ISIS di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.(IT/TGM)