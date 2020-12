Konvoi AS kembali Diserang Dekat Perbatasan Kuwait-Irak

IslamTimes- Ledakan itu terjadi di dekat persimpangan 'Jerishan' di kota Basra, Irak selatan. Serangan tersebut tidak menimbulkan korban atau kerugian finansial.

Konvoi logistik koalisi AS dilaporkan menjadi sasaran bom pinggir jalan dekat perbatasan Kuwait-Irak.Selama beberapa kali berturut-turut dalam sebulan terakhir, konvoi logistik koalisi AS menjadi sasaran bom pinggir jalan sore ini pada hari Kamis, menurut Alsumaria.Ledakan itu terjadi di dekat persimpangan 'Jerishan' di kota Basra, Irak selatan. Serangan tersebut tidak menimbulkan korban atau kerugian finansial.Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan itu.Juga pada hari Selasa, dua konvoi yang membawa peralatan logistik koalisi AS, satu di Kegubernuran al-Muthanna dan satu lagi di provinsi al-Diwaniyah, menjadi sasaran bom pinggir jalan.(IT/TGM)