'AS Sedang Merancang Plot Untuk Mengarang Dalih perang'

Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif memperingatkan AS bahwa Iran sepenuhnya siap untuk membela rakyat dan keamanannya."Alih-alih memerangi Covid di AS, @realDonaldTrump & kohort membuang miliaran untuk menerbangkan B52 & mengirim armadas ke wilayah KAMI," tweet Zarif pada hari Rabu di tengah laporan pesawat Amerika terbang di wilayah Teluk Persia."Intelijen dari Irak menunjukkan rencana dan plot AS untuk MEMANFAATKAN dalih perang," tegasnya.“Iran tidak mencari perang tetapi akan TERBUKA & LANGSUNG membela rakyatnya, keamanan & kepentingan vitalnya.”Sebelumnya pada hari itu, Kepala Dewan Strategis Iran untuk Hubungan Luar Negeri Kamal Kharrazi menyebut gerakan militer AS di kawasan itu sebagai 'perang psikologis'.“Langkah-langkah ini adalah perang psikologis daripada apa pun dan sebenarnya, Amerika dan Zionislah yang mengkhawatirkan tindakan Iran; jadi mereka memulai perang psikologis dengan kehadiran militer di wilayah tersebut, "jelasnya, menambahkan," Orang tidak perlu khawatir tentang perang psikologis ini. Kami harus memiliki kesiapan penuh dan jika mereka melakukan kesalahan apapun, mereka pasti akan menerima respon yang serius. ”Tindakan tersebut dilakukan pada malam peringatan pertama pembunuhan Letnan Jenderal Qassem Soleimani oleh AS.(IT/TGM)