Pasukan Iran Akan Melanjutkan Sekolah 'Perlawanan' Dengan Semangat Tinggi

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayjen Mohammad Bagheri mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran akan melanjutkan Sekolah “Perlawanan” dengan motivasi tinggi yang diilhami oleh Martir Soleimani.Dalam pesan pada peringatan 1 tahun syahidnya mantan Panglima Pasukan Quds IRGC Letjen Qassem Soleimani pada Kamis, Bagheri menegaskan kembali bahwa Angkatan Bersenjata, di bawah kepemimpinan bijak Revolusi Islam, pasti akan terus menjalankan " Resistensi ”dengan semangat tinggi.Sambil menekankan perlunya upaya habis-habisan untuk mewujudkan Sekolah Martir Soleimani, ia menjelaskan tekad serius Republik Islam Iran dan umat Islam serta negara-negara pencari kebebasan dunia untuk membalas dendam terhadap para pelaku kejahatan teroris AS. pengusiran dari Asia Barat 'tak terelakkan'.Tanggal 3 Januari mengingatkan pada peristiwa tragis dalam sejarah Republik Islam Iran, di mana salah satu orang hebat di Umat Islam dan seorang pahlawan dalam membela cita-cita pendiri Revolusi Islam dibunuh dalam perang melawan Takfiri dan kelompok teroris ISIS yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Martir Jenderal Soleimani mengorbankan hidupnya dalam perang melawan kelompok teroris untuk penyebaran keamanan antar bangsa terutama umat Islam, jelasnya.Martir Letjen Qassem Soleimani dan Komando Kedua Pasukan Mobilisasi Populer Irak (PMU) Abu Mahdi al-Muhandis, serta delapan lainnya, dibunuh di Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari oleh pasukan teroris AS di atas perintah Presiden AS Donald Trump.(IT/TGM)