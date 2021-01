Deplu AS Mendesak Twitter untuk Bertindak Melawan Ancaman Jenderal Iran terhadap Pejabat AS

US Department of Justice, flag.jpg

IslamTimes - Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Cale Brown pada hari Kamis (31/12) mendesak platform media sosial Twitter untuk mengambil tindakan terhadap pos seorang jenderal Iran di mana dia mengeluarkan ancaman pembunuhan terhadap kepemimpinan Amerika Serikat.

"Jenderal Esmail Qaani, penerus Qassem Soleimani sebagai pemimpin Pasukan Qods Korps Garda Revolusi Iran, membuat ancaman pembunuhan di Twitter terhadap pejabat AS. Kapan Twitter akan menerapkan persyaratan penggunaannya untuk melawan ancaman terorisme yang kurang ajar seperti itu?" kata Brown.Brown melampirkan salinan kemungkinan publikasi Qaani yang memperingatkan Presiden AS, Direktur CIA dan Sekretaris Pertahanan dan Negara bahwa "Republik Islam akan membalas darah Martir Soleimani yang dicurahkan secara tidak adil."Ketegangan tinggi di Timur Tengah menjelang ulang tahun pertama pembunuhan Soleimani oleh serangan pesawat nir awak AS di luar Baghdad pada 3 Januari.Amerika Serikat menuduh Iran merencanakan serangan terhadap sasaran AS di Irak sementara Tehran mengatakan pihaknya mencurigai Amerika Serikat membuat dalih untuk perang regional.[IT/r]