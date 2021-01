Pentagon Menarik USS Nimitz Di Tengah Ketegangan Tinggi di Timur Tengah Karena 'Ancaman Balas Dendam' Iran

USS Nimitz deploys to Persian Gulf.jpg

IslamTimes - Departemen Pertahanan AS akan menarik satu-satunya kapal induk Angkatan Laut yang beroperasi di Timur Tengah pulang ke Pantai Barat AS, dalam keputusan yang diumumkan pada 31 Desember oleh penjabat sekretaris pertahanan, Christopher Miller.

Di tengah ketegangan yang meningkat antara Washington dan Tehran pada malam peringatan pembunuhan yang diperintahkan AS terhadap Komandan Pasukan Quds Qasem Soleimani pada 3 Januari, pembom Angkatan Udara B-52 terbang tanpa henti dari Amerika Serikat ke Teluk Persia untuk unjuk kekuatan seolah-olah ditujukan untuk memperingatkan Iran agar tidak melakukan serangan balas dendam.Kapal induk yang berbasis di Bremerton USS Nimitz, yang dikerahkan pada bulan April dari Puget Sound, dijadwalkan untuk kembali sebelum akhir tahun. Namun, pada awal Desember, pemulangan ditunda, konon sebagian karena kekhawatiran tentang potensi baru-baru iniUSS Nimitz sepanjang 1.092 kaki dan kelompok serang kapal induknya telah memberikan dukungan operasional dan udara dekat di lepas pantai Somalia sebagai bagian dari Joint Task Force-Quartz dan Operation Octave Quartz ketika pasukan AS dipindahkan dari Somalia ke tempat lain di wilayah Afrika.“Menhan menghargai kerja keras, komitmen, dan fleksibilitas lebih dari 5.000 pelaut dan Marinir dari Nimitz Carrier Strike Group yang berulang kali menunjukkan keunggulan operasional dalam memberikan dukungan udara untuk memerangi operasi melawan teroris di Irak dan Afghanistan dan memastikan keamanan maritim di perairan kritis ,” kata Jonathan Rath Hoffman, Asisten Menteri Pertahanan untuk Urusan Publik, dalam siaran pers.Christopher Miller membuat panggilan untuk membawa pulang kapal induk hanya sehari setelah pembom B-52 Angkatan Udara terbang dari Amerika Serikat ke Teluk Persia untuk menunjukkan kekuatan militernya.Pesawat pengebom jarak jauh Angkatan Udara melakukan misi perjalanan pulang pergi selama 30 jam ke Timur Tengah lepas landas dari pangkalan udara di Minot, North Dakota, pada hari Selasa dan diisi bahan bakar dalam penerbangan.Misi kedua di Teluk Persia pada bulan Desember terjadi ketika Washington semakin khawatir tentang kemungkinan pembalasan Iran yang menargetkan fasilitas AS atau sekutu.Mengumumkan keputusan untuk mengirim pulang USS Nimitz, Miller tidak menyebutkan Iran.Washington telah berusaha untuk mempertahankan kehadiran kapal induk yang hampir terus menerus di wilayah Teluk Persia. USS Abraham Lincoln dikerahkan pada Mei 2019 di tengah kekhawatiran bahwa Iran sedang mempertimbangkan untuk menyerang kepentingan AS di wilayah tersebut.Kekhawatiran AS baru-baru ini dikaitkan dengan peringatan satu tahun serangan udara drone Amerika yang menewaskan komandan utama Iran, Jenderal Qasem Soleimani pada 3 Januari.Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis, seorang komandan milisi Syiah sekutu Baghdad, tewas setelah konvoi mereka diserang oleh pesawat tak berawak AS di luar Bandara Internasional Baghdad.Iran membalas dengan meluncurkan lebih dari selusin rudal balistik di dua pangkalan AS di Irak pada 8 Januari, menyebabkan lusinan cedera gegar otak tetapi tidak ada kematian di antara pasukan Amerika.Para pejabat Iran telah berulang kali mengancam serangan lebih lanjut, dengan penasihat Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menyebut serangan rudal itu sebagai "tamparan awal" untuk balas dendam.Ketegangan AS-Iran berkobar lebih lanjut setelah Washington menyalahkan Tehran atas serangan roket di kompleks Kedutaan Besar AS di Baghdad pada 20 Desember.Seorang warga sipil setempat tewas dalam serangan itu, sementara tidak ada personel kedutaan yang tewas atau terluka menurut NPR, mengutip sumber diplomatik AS.Serangan terhadap zona internasional di Baghdad dikecam oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sebagai dalang oleh "milisi yang didukung Iran".Iran membantah tuduhan tersebut.Presiden Donald Trump pada 23 Desember mentweet beberapa "nasihat kesehatan yang bersahabat untuk Iran", memperingatkan bahwa jika ada kematian orang Amerika, dia akan meminta pertanggungjawaban Tehran.Dia juga memposting gambar tiga roket yang belum meledak yang diduga ditemukan di dekat lokasi penyerangan.Perkembangan terjadi di tengah transisi politik di Washington, ketika presiden Donald Trump sedang bersiap untuk menyerahkan pemerintahan kekuasaan kepada Presiden terpilih Joe Biden. Demokrat dan timnya telah disarankan untuk mempertimbangkan jalan baru dalam menangani Iran.Dengan demikian, Biden telah menyuarakan harapan untuk mengembalikan AS ke Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) 2015, atau Kesepakatan Nuklir Iran dengan kekuatan dunia, di mana Tehran setuju untuk membatasi aktivitas nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.[IT/t]