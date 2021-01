Iran: Tidak Ada Tanggal Kedaluwarsa untuk Pembalasan Kejahatan Keji Terhadap Jenderal Soleimani

Imam Ayatollah Sayyed Ali Khamenei and Major General Mohammad Hossein Baqeri.jpg

IslamTimes - Kepala staf Angkatan Bersenjata Iran Mayjen Mohammad Hossein Baqeri mengatakan pada hari Kamis (31/12) bahwa tidak ada tanggal kedaluwarsa untuk membalas dendam atas pembunuhan Komandan Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani.

Baqeri membuat pernyataan itu dalam sebuah pesan pada malam peringatan syahid pertama Jenderal Soleimani [3 Januari].Komandan Pengawal Revolusi Islam [IRGC] Pasukan Quds Letnan Jenderal Soleimani dibunuh dalam serangan drone teroris AS pada iring-iringan mobilnya di bandara Baghdad pada 3 Januari 2020.Sehari setelah pembunuhan Jenderal Soleimani, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa Iran berhak untuk membalas dendam dengan tindakan militer yang proporsional, dan akan melakukannya.Atas pesannya, Baqeri mengatakan AS harus meninggalkan kawasan Asia Barat; ini tidak bisa dihindari, dan semua pemuda revolusioner di seluruh wilayah dan dunia akan melakukan upaya ganda untuk mencapai tujuan tersebut.Baqeri menekankan perlunya mengikuti pedoman Jenderal Soleimani.Dia lebih lanjut menyoroti tekad Republik Islam Iran, negara-negara Muslim dan memperjuangkan kebebasan di seluruh dunia yang menganjurkan pembalasan proporsional atas kejahatan tersebut.Angkatan Bersenjata Iran akan terus menindaklanjuti ideologi perlawanan dengan motivasi yang kuat, tegasnya. Baqeri mengatakan bahwa martir Soleimani bisa mendekatkan hati umat Islam dan menciptakan koherensi di antara mereka.Jenderal Soleimani memperkuat front Perlawanan melawan rezim Zionis 'Israel' dan menghancurkan pengaruh hegemoni AS, tambahnya.[IT/r]