HarshHezbollah: Kita Akan Mengibarkan Bendera Perlawanan di Al-Quds

IslamTimes - Kepala dewan eksekutif Hizbullah Sayyid Hashem Safieddine menekankan pada hari Jumat (1/1) bahwa martir Qassem Suleimani dan Abu Mahdi Al-Muhandis masih ada di semua lini Perlawanan.

Pada peringatan syahid pertama Suleimani dan Al-Muhandis, Sayyid Safieddine mengatakan Poros Perlawanan menjadi setelah pembunuhan dua komandan tertinggi lebih bertekad untuk membebaskan wilayah dari pendudukan AS. "Perlawanan lebih bertekad untuk mengambil jalan Jihad dan menghadapi skema AS," kata pejabat Hizbullah terkemuka itu kepada para peserta di Universitas Tehran.“Kita akan membebaskan wilayah ini dari semua iblis ini. Kita akan mengibarkan bendera Perlawanan di Al-Quds. "Sayyed Safieddine mengecam presiden AS Donald Trump dengan mengatakan: “Kami akan membalas dendam pada AS. Trump, yang membayangkan bahwa dia akan merusak Poros Perlawanan dengan membunuh martir Suleimani akan menemui takdir seperti yang ditemui oleh Saddam Hussein."“Ketika ISIL muncul, dengan kekejamannya yang mencolok, seluruh dunia tercengang dan tidak berdaya. Hanya komandan Suleimani dan Al-Muhandis yang berdiri teguh melawan kelompok teroris dan menyelamatkan bangsa."[IT/r]