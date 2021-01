Pengawal Revolusi Iran Memperingatkan 'Seseorang di Dalam AS’ Bisa Membalas Dendam untuk Soleimani

Esmail Ghaani, al Quds Force.jpg

IslamTimes - Pada hari Kamis (31/12), Abdolrahim Mousavi, panglima tertinggi Angkatan Darat Iran, mengulangi sentimen yang sebelumnya dibuat oleh pejabat lain bahwa tidak ada seorang pun di hierarki politik atau militer AS yang setara dengan Qasem Soleimani, komandan Pasukan Quds yang tewas dalam serangan pesawat nir awak AS. pada awal Januari 2020.

Aktor di Amerika Serikat dapat secara independen "menanggapi" pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani, Brig. Jenderal Esmail Ghaani, perwira yang menggantikan Soleimani sebagai komandan Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam, mengatakan."Dengan apa yang Anda lakukan, Anda menciptakan pekerjaan lain untuk pencari kebebasan di seluruh dunia, dan bahkan mungkin beberapa orang di dalam rumah Anda (Amerika Serikat) ... akan menanggapi kejahatan Anda," kata Ghaani, berbicara di sebuah upacara menandai peringatan satu tahun kematian Soleimani pada hari Jumat (1/1), pernyataannya dikutip oleh Press TV.Ghaani tidak merinci siapa "orang-orang di dalam rumah Anda" ini, atau apa bentuk "tanggapan" mereka.Sebelumnya, pejabat Iran mengindikasikan bahwa serangan rudal balistik di pangkalan AS di Irak sebagai tanggapan atas pembunuhan Soleimani pada 8 Januari 2020 hanyalah "tamparan pertama" balas dendam.Namun, Tehran telah berhenti mengancam pembunuhan langsung seorang pejabat militer atau politisi AS, dengan para pejabat berulang kali mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki nilai yang sama dengan komandan yang terbunuh yang dapat "memberi kompensasi" atas kematian komandan Quds.Soleimani adalah sosok yang dicintai di negara asalnya Iran, dengan popularitasnya dilaporkan melampaui pendukung sistem pemerintahan Republik Islam negara itu, karena eksploitasinya melawan ekstremis jihadis di Suriah dan Irak bersama dengan pemerintah republik sekuler Suriah, milisi Syiah dan Sunni, Kurdi, dan bahkan, secara tidak langsung,Setelah pembunuhannya pada 3 Januari 2020, media AS menggambarkannya setara dengan komandan operasi militer AS di Timur Tengah, ketua Kepala Staf Gabungan atau bahkan Menteri Pertahanan AS.Dalam pidatonya hari Jumat (1/1), Ghaani mengecam Presiden AS Donald Trump karena memberikan perintah pembunuhan, menggambarkannya sebagai "orang paling kotor" yang menyerah pada tekanan Zionis Israel dan Saudi untuk membuat langkah "tidak bijaksana" seperti itu.“Seluruh dunia pasti akan mengutukmu. Mereka yang melakukan kejahatan ini harus tahu bahwa di seluruh dunia, Anda mungkin menemukan pria pemberani yang siap menghukum para pengecut yang melakukan itu,” komandan Quds memperingatkan.Sementara itu, Ebrahim Raisi, Kepala Kehakiman Iran yang telah melakukan penyelidikan terhadap para aktor yang diyakini Iran bertanggung jawab atas kematian Soleimani, mengatakan bahwa musuh Iran harus tahu bahwa mereka tidak akan aman di mana pun di dunia, dan menambahkan bahwa Presiden Trump juga 'tidak akan kebal terhadap administrasi peradilan.' "Waktu dan lokasi [balas dendam] akan ditentukan oleh kekuatan perlawanan," katanya.Iran mencurigai berbagai aktor dari berbagai negara merencanakan atau memfasilitasi serangan terhadap Soleimani pada 3 Januari 2020, ketika dia dan Abu Mahdi al-Muhandis, seorang komandan milisi sekutu Baghdad, tewas di ibu kota Irak dalam serangan pesawat nir awak AS. .Iran membalas pembunuhan itu lima hari kemudian, meluncurkan sekitar selusin rudal balistik di dua pangkalan AS di Irak, yang mengakibatkan lebih dari 100 tentara AS menderita cedera otak traumatis.Iran dilaporkan memperingatkan sekutu Iraknya tentang serangan itu sebelumnya.Pada hari Kamis (31/12), kepala staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Baqeri menegaskan bahwa tidak ada 'tanggal kedaluwarsa' untuk membalas dendam pada pembunuh Soleimani, dan mengatakan bahwa penarikan AS dari Timur Tengah tidak bisa dihindari.[IT/r]