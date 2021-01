Iran Memperingatkan Petualangan Militer AS Di Teluk Persia

IslamTimes- "Selain mengirimkan senjata canggih dan sangat canggih ke kawasan itu dalam beberapa pekan terakhir, Amerika Serikat juga telah melakukan beberapa tindakan militer yang provokatif termasuk meluncurkan sejumlah pembom strategis jarak jauhnya dalam beberapa hari terakhir," kata surat itu.

Misi Permanen Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan Dewan Keamanan tentang peningkatan petualangan militer AS di Teluk Persia.Perutusan Tetap Republik Islam Iran kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam surat kepada Presiden Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan bahwa petualangan militer AS di Teluk Persia dan Laut Oman telah meningkat khususnya dalam beberapa minggu terakhir."Selain mengirimkan senjata canggih dan sangat canggih ke kawasan itu dalam beberapa pekan terakhir, Amerika Serikat juga telah melakukan beberapa tindakan militer yang provokatif termasuk meluncurkan sejumlah pembom strategis jarak jauhnya dalam beberapa hari terakhir," kata surat itu.Misi Iran menekankan, “Bersamaan dengan langkah ini, pejabat AS terus memberikan informasi palsu, tuduhan tak berdasar dan pernyataan yang mengancam dan provokatif terhadap Republik Islam Iran. Total tindakan bermusuhan yang dilakukan oleh Amerika Serikat telah memperburuk keamanan wilayah yang sangat sensitif ini. "Jika tidak dikendalikan, kecenderungan perangsang seperti itu dapat meningkatkan situasi ke tingkat yang mengkhawatirkan, dan terbukti dengan sendirinya bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas semua konsekuensinya.Peringatan terhadap langkah-langkah tersebut, saya harus menekankan bahwa meskipun Republik Islam Iran tidak mencari konflik, kemampuan dan tekad kita yang tegas untuk melindungi rakyat kita, untuk mempertahankan keamanan, kedaulatan, integritas teritorial dan kepentingan vital kita serta untuk menanggapi secara tegas untuk ancaman atau penggunaan kekuatan apa pun terhadap Iran tidak boleh diremehkan.Karena petualangan militer semacam itu jelas-jelas bertentangan dengan Tujuan dan Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memiliki konsekuensi serius bagi perdamaian dan keamanan regional dan internasional, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa diharapkan memaksa Amerika Serikat untuk mematuhi prinsip dan aturan internasional. hukum dan hentikan tindakan yang melanggar hukum ini. Demikian pula, komunitas internasional harus menuntut agar Amerika Serikat mengakhiri tindakan destabilisasi di wilayah yang bergejolak seperti Teluk Persia.(IT/TGM)