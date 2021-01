Teror Soleimani, Bukti Peran AS Yang Menghancurkan Di Wilayah Tersebut

IslamTimes- Merujuk pada aksi keji terorisme rezim AS dalam membunuh komandan antiteror Iran, pernyataan itu menegaskan kembali bahwa itu adalah bukti peran destruktif Washington dalam menciptakan ketidakstabilan di kawasan.

Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Norwegia mengeluarkan pernyataan pada Kamis, yang menyatakan bahwa pembunuhan komandan tertinggi Iran Martir Jenderal Soleimani adalah bukti peran destruktif AS di wilayah tersebut.Pernyataan tersebut dibacakan dalam rangka peringatan 1 tahun syahidnya mantan Panglima Pasukan Quds IRGC Letjen Qassem Soleimani.Merujuk pada aksi keji terorisme rezim AS dalam membunuh komandan antiteror Iran, pernyataan itu menegaskan kembali bahwa itu adalah bukti peran destruktif Washington dalam menciptakan ketidakstabilan di kawasan.Martir Soleimani bukan hanya pahlawan nasional Iran tetapi dia juga penyelamat bagi banyak negara tertindas di kawasan itu, tambahnya.Pernyataan tersebut mencatat bahwa dari sudut pandang kawan dan lawan, jelas bahwa jika Jenderal Soleimani dan kawan-kawannya tidak melawan kelompok teroris ISIS, maka seluruh wilayah akan diserang oleh ISIS.Republik Islam Iran menganggap kesyahidan Jenderal Soleimani, pelanggaran yang jelas terhadap hukum dan standar yang diakui secara internasional, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan terorisme.Pelaku kejahatan keji ini tidak akan kebal dan rakyat Iran tidak akan pernah memaafkan mereka dan mereka akan dibawa ke pengadilan suatu hari nanti.Komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan Komandan Kedua dari Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU) Abu Mahdi Al-Muhandis, dibunuh di Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari oleh pasukan teroris AS atas perintah Presiden AS. Donald Trump.(IT/TGM)