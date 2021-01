Darah Martir Soleimani Akan Mempercepat Kemusnahan AS

IslamTimes- Kemartiran Jenderal Soleimani tidak akan menguntungkan para teroris, sementara kejahatan ini akan mempercepat proses kekalahan dan kehancuran Amerika Serikat, bunyi pernyataan itu.

Tentara Iran mengeluarkan pernyataan pada kesempatan peringatan 1 tahun Kesyahidan mantan Komandan Pasukan Quds IRGC Letjen Soleimani, yang menyatakan bahwa darah martir Jenderal Soleimani akan mempercepat pemusnahan Amerika Serikat.Tentara Iran mengutuk keras tindakan keji yang dilakukan oleh pasukan teroris AS terhadap komandan anti-teror Iran.Kemartiran Jenderal Soleimani tidak akan menguntungkan para teroris, sementara kejahatan ini akan mempercepat proses kekalahan dan kehancuran Amerika Serikat, bunyi pernyataan itu.Menunjuk pada kegagalan strategi tekanan maksimum AS terhadap bangsa Iran selama beberapa tahun terakhir, pernyataan itu menambahkan bahwa Amerika Serikat mencoba menstabilkan posisinya di kawasan itu dengan tindakan teroris dan pembunuhan, tanpa menyadari bahwa dengan membunuh Jenderal Soleimani, mereka akan menghadapi. pembela baru yang bersemangat seperti Soleimani dan mereka akan memaksa teroris internasional untuk melarikan diri dari wilayah tersebut.Dalam pernyataannya, Tentara Republik Islam Iran menyatakan siap melindungi Pembentukan dengan kekuatan maksimal di bawah kepemimpinan bijak Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei dan melanjutkan jalan para syuhada, terutama para syuhada dari front perlawanan. .Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan Komando Kedua dari Pasukan Mobilisasi Populer (PMU) Irak Abu Mahdi al-Muhandis, serta delapan lainnya, dibunuh di Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari oleh pasukan teroris AS atas perintah Presiden AS Donald Trump.(IT/TGM)