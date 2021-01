Selusin Karakter Luar Biasa Jenderal Suleimani di Mata Ayatullah Khamenei

Islam Times - Banyak pihak yang sudah mengulas kepribadian, aksi dan pengaruh Letnan Jenderal Qasim Suleimani di dunia umumnya dan Islam khususnya. Ulasan dari Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, yang telah berhubungan dengannya dalam berbagai hal selama bertahun-tahun, mungkin lebih dalam dan tajam.

Berikut 12 karakter luar biasa tentang martir Suleimani dalam pidato Ayatullah Sayyid Ali Khamenei pada 8 Januari 2020 dan 16 Desember 2020 sebagaimana dilansirTasnim News:1. Qasim Suleimani seorang pemberani dan ahli strategi, dan pada saat yang sama selalu bertindak sesuai ucapannya.Martir Suleimani pemberani dan berwawasan luas. Tindakannya tidak hanya ditandai dengan keberanian. Sebagian orang memiliki keberanian tapi mereka tidak memiliki kebijaksanaan dan kecerdasan yang diperlukan untuk memanfaatkan keberanian mereka. Dan sebagian orang ada yang memiliki kebijaksanaan, tetapi mereka tidak mengambil tindakan. Mereka tidak punya nyali untuk bertindak. Martir kita yang tercinta ini, keduanya memiliki nyali dan kecerdasan yang diperlukan. Dia akan menghadapi bahaya dan tidak takut. Keberaniannya terlihat tidak hanya dalam peristiwa baru-baru ini tapi juga selama Era Pertahanan Suci di mana saat itu, dia adalah komandan Tentara Tsarallah. Baik dia dan pasukannya menunjukkan keberanian yang patut diteladani. Dan dia juga orang yang bijaksana. Dia akan berpikir dengan hati-hati dan dia punya alasan atas tindakannya. Keberanian dan kecerdasan yang serentak ini terwujud tidak hanya di arena militer tetapi juga di arena politik. Saya mengatakan ini berkali-kali kepada teman-teman yang aktif di arena politik karena kami menyaksikan perilaku dan tindakannya. Dia juga berani dan bijak di arena politik. Kata-katanya akan memberikan pengaruh yang luar biasa dan meyakinkan.2. Dia menggunakan keberanian dan ketajaman pikirannya di jalan Allah.Di atas segalanya, dia murni dan tulus. Dia akan mengerahkan keberanian dan ketajaman pikirannya di jalan Allah. Dan dia bukan orang munafik dan orang yang sok.3. Dia mematuhi batasan yang ditetapkan Allah dengan serius.Salah satu sifat lainnya adalah dia sangat berhati-hati dalam menjalankan prinsip-prinsip syar'i meski dia seorang komandan yang menguasai masalah militer. Terkadang, orang melupakan prinsip syar'i di arena perang, mengatakan bahwa tidak ada lagi waktu untuk itu, tapi dia sangat berhati-hati dalam hal ini. Dia tidak akan menggunakan senjata jika dia tidak menganggapnya perlu. Dia akan berhati-hati untuk tidak melanggar hak orang lain. Dia akan berhati-hati di area yang banyak orang anggap tidak perlu, dia akan berusaha untuk berhati-hati. Dia akan menghadapi bahaya, tapi pada saat yang sama, dia akan melindungi nyawa orang lain sejauh yang dia bisa. Dia akan mengawasi kehidupan rekan-rekannya, tentaranya dan rekan-rekannya dari berbagai negara yang berjuang di sampingnya.4. Revolusi dan menjadi seorang revolusioner adalah garis merahnya.Revolusi dan menjadi revolusioner adalah garis merahnya yang pasti. Orang tidak boleh memandang remeh aspek kepribadiannya ini. Ini sebuah kenyataan tentang dirinya. Dia telah menjadi bagian dari Revolusi dan menjadi seorang revolusioner adalah garis merahnya. Tentu saja, dia tidak tertarik untuk menyesuaikan diri dengan berbagai partai, berbagai faksi dan sejenisnya, tapi dia sepenuhnya berkomitmen pada gagasan menjadi seorang revolusioner. Dia berkomitmen untuk Revolusi dan untuk petunjuk yang menguntungkan serta mempesona dari Imam kita almarhum (semoga Allah melimpahkan surga padanya).5. Dia menggagalkan semua rencana ilegal AS untuk kawasan Asia Barat.Salah satu contoh dari wawasan dan keberaniannya adalah bahwa dia berhasil menggagalkan semua plot ilegal Amerika di Asia Barat dengan bantuan masyarakat di Kawasan atau bisa dikatakan dengandukungan yang ditawarkannya padamereka. Musuh mungkin mengetahui hal ini dengan baik, tetapi sebagian teman mungkin tidak mengetahuinya. Sosok ini berhasil melawan semua plot yang telah ditetaskan dengan uang, dengan upaya propaganda besar-besaran Amerika, dengan kemampuan diplomatik Amerika dan dengan intimidasi yang mereka lakukan pada politisi - terutama di beberapa negara lemah. Dia berhasil menggagalkan semua plot yang mereka buat di Asia Barat.Palestina, pihak Amerika bermaksud untuk mengabaikan masalah Palestina dan menjaga agar rakyat Palestina tetap lemah, agar tidak berani berbicara tentang pertempuran. Tapi dia telah memberdayakan rakyat Palestina. Dia melakukan sesuatu untuk membuat wilayah kecil seperti Jalur Gaza - yang merupakan sebidang kecil tanah - berdiri melawan rezim Zionis, terlepas dari semua klaim berlebihan rezim itu. Dia telah menciptakan situasi genting bagi rezim hingga mereka meminta gencatan senjata hanya dalam tempo 48 jam! Ini dilakukan oleh Haji Qasim Suleimani. Dia telah memberdayakan rakyat Palestina. Dia membantu mereka untuk melawan dan bertahan. Saudara-saudara kita dari Palestina berulang kali mengatakan hal ini pada saya.Tentu saja, saya sudah tahu tentang prestasinya ini. Tapi mereka bersaksi tentang hal itu. Semua pemimpin Palestina mengakui hal yang sama dalam banyak perjalanan mereka ke negara kita. Sementara jika kita ada pertemuan - pertemuan resmi biasa - dengan pejabat seperti itu (yang punya kontak dengannya), dia duduk di pojok agar tidak dilihat orang lain. Jika kami perlu mengetahui pendapatnya dan jika kami membutuhkan kesaksiannya, kami harus mencarinya kesana kemari untuk menemukannya.Rencana AS di Irak, Suriah, dan Libanon berhasil digagalkan berkat bantuan dan aksi martir tercinta ini. Amerika ingin Irak menjadi seperti rezim taghuti Iran - rezim Pahlavi yang ada di masa lalu - atau seperti Arab Saudi saat ini. Mereka ingin Irak menjadi wilayah penuh minyak dapat mereka perlakukan sesuka hati. Sebagamaina yang dikatakan oleh seseorang, mereka ingin negara itu menjadi “sapi perah”. Mereka ingin Irak seperti itu. Namun, kepribadian saleh dan berani, pemuda dan marja taqlid Irak melawan Amerika. Dan Haji Qasim- semoga Allah melimpahkan surga untuknya- membantu dan mendukung front yang luas itu secara keseluruhan. Dia terbukti menjadi konselor dan pendukung aktif di negara itu.Hal yang sama terlihat dalam kasus Suriah dan Libanon. Adapun Libanon, Amerika sangat rela merampas Libanon dari elemen terpenting kemerdekaannya - dengan kata lain, Pasukan Perlawanan dan Hizbullah - sedemikian rupa sehingga Libanon tidak berdaya di hadapan Israel agar mereka bisa maju di Beirut. Dan mereka sudah melakukannya sejak bertahun-tahun yang lalu. Namun, Hizbullah menjadi lebih kuat. Hari ini, Hizbullah berfungsi sebagai tangan dan mata Libanon. Dan martir kita yang terkasih ini berperan cemerlang dan menonjol dalam hal ini. Dia memiliki ketajaman pikiran dan keberanian. Dia seorang mujahid pemberani dan saudara yang rajin.6. Kemartirannya menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Revolusi masih hidup.Bab lain tentang martir Suleimani adalah berkah yang terjadi setelah kemartirannya yang luar biasa. Kapanpun martir tercinta ini menyampaikan laporan - baik itu laporan lisan atau tertulis tentang tugas yang telah diembannya- saya selalu memujinya, baik secara lisan dan jauh di lubuk hati. Tapi [hari ini] saya bungkuk menghormati semua yang sudah dimulainya dan apa yang dihadiahkannya untuk negara dan seluruh kawasan [Hadirin menangis mendengarnya]. Prestasi luar biasa sudah tercapai. Dia memicu sebuah gerakan. Spiritualitas dan kemartirannya membuatnya begitu menonjol dan luar biasa. Lihat bagaimana orang Iran dan Irak mengucapkan perpisahan padanya. Perhatikan bagaimana orang-orang di Kadhamayn, di Baghdad, di Najaf, dan di Karbala berperilaku mengucapkan perpisahan pada tubuh yang tercabik-cabik itu. [Hadirin kembalimenangis]. Dari lubuk hati paling dalam, saya berterima kasih pada jiwanya yang murni.Kemartirannya menunjukkan pada seluruh dunia bahwa Revolusi masih hidup di negara kita. Sebagian orang ingin mengira bahwa Revolusi telah berakhir dan mati - tentu saja, sebagian orang masih berusaha untuk mewujudkannya. Namun, kemartirannya menunjukkan bahwa Revolusi masih hidup. Anda telah menyaksikan apa yang terjadi di Tehran dan di kota-kota lain. Dengan kemartirannya, martir Suleimani membersihkan mata-mata yang tertutup debu. Bahkan musuh merasa rendah hati saat menyaksikan kebesaran bangsa Iran. Tentu saja mereka tidak menunjukkannya tapi mereka tidak punya pilihan lain.7. Dia menjadi juara bangsa Iran dan bangsa Islam.Kemartiran Suleimani adalah peristiwa bersejarah. Ini bukan peristiwa biasa yang akan terhapus dari ingatan sejarah. Peristiwa ini tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa brilian. Martir Suleimani berubah menjadi juara bangsa Iran dan Umat Islam. Ini sebuah poin fundamental. Rakyat Iran bangga pada diri mereka sendiri atas kenyataan bahwa seorang pria bangkit dari sebuah desa pelosok telah berubah menjadi sosok brilian dan seorang juara Umat Islam sebagai hasil dari upaya dan pembinaan diri.8. Dia adalah perwujudan Iran dan nilai-nilai budaya Iran.Dia adalah juara bangsa Iran karena orang melihat dalam dirinya aset dan nilai budaya, spiritual dan revolusioner mereka sendiri. Saat dia masih hidup dan menekuni tanggung jawabnya - dengan cara sangat sederhana dan tanpa pamer - orang akan memasang fotonya di jalanan dan mereka akan merasa bangga padanya. Dan ketika dia menjadi martir, bukan hanya kaum revolusioner yang memperingatinya. Sebaliknya, orang dari semua latar belakang sosial menunjukkan perasaan terhadapnya: bahkan mereka yang tidak diduga akan menunjukkan perasaan terhadap sosok revolusioner. Kenapa demikian? Karena fakta ini: dia adalah perwujudan Iran dan nilai-nilai budaya Iran. Ini sangat berharga. Dengan kata lain, dia memiliki semangat keberanian dan perlawanan. Keberanian dan perlawanan merupakan salah satu kualitas rakyat Iran. Penghinaan, pengunduran diri, kepasifan dan kualitas negatif lainnya adalah antitesis dari sentimen nasional kita. Sebagian orang yang mengaku sebagai nasionalis tapi bertindak dengan cara lemah dan memalukan [sebenarnya] memiliki sebuah kontradiksi dalam diri. Dan martir Suleimani adalah perwujudan dari keberanian dan perlawanan. Semua orang dapat melihat dan menyaksikan hal ini dalam dirinya.9. Dia sangat cerdas.Kita bisa merujuk pada ketajaman dan kecerdasannya. Dia sangat cerdas. Ada banyak poin menunjukkan aspek ini. Jauh sebelum realisasinya, dia meramalkan kemunculan apa yang disebut 'orientasi keagamaan' yang cenderung ke denominasi tertentu dan yang bergerak melawan Poros Perlawanan. Dia berbagi pemikiran ini dengan saya dan mengatakan, “Menurut apa yang saya saksikan di dunia Islam - dia menyebutkan nama-nama beberapa negara - akan muncul sebuah orientasi tertentu." Dan tak lama berselang, ISIS muncul! Dia orang yang cerdik dan cerdas. Saat menangani urusan di negara tempat dia terlibat, dia akan bertindak dengan sangat sangat bijaksana. Saya dengan mudah dapat merasakan hal ini. Ya, kami selalu berhubungan terkait berbagai hal. Dia cerdas. Ini merupakan salah satu kualitas rakyat Iran. Ini kualitas lain dari aset budaya rakyat Iran.10. Dia menunjukkan semangat pengorbanan dan cinta pada sesama.Dia juga menunjukkan semangat pengorbanan diri dan cinta pada manusia. Dia tidak pada bangsa ini atau itu. Dia mencintai semua manusia dan dia mengorbankan dirinya untuk semua orang. Selain itu, dia adalah orang yang memiliki spiritualitas, kesucian dan kesalehan. Dia benar-benar spiritual, murni dan mistik, dia tidak berpura-pura. Ini merupakan kumpulan kebajikan dan etika yang berharga. Orang melihat hal ini dalam dirinya dan dia juga telah mewujudkannya. Di gurun dan pegunungan di negara ini dan itu, dia menghadapi musuh yang berbeda. Tapi dia mewujudkan dan mencerminkan nilai-nilai budaya Iran. Karena itu, dia berubah menjadi juara bangsa Iran.11. Dia adalah manifestasi Perlawanan terhadap kekuatan arogan di dunia Islam.Kita menyebutnya sebagai seorang juara Umat Islam. Kenapa? Karena dengan gerakannya dan terakhir, dengan kemartirannya - kemartiran juga melengkapi aksinya - dia menjadi kata sandi untuk inspirasi dan penggalangan front Perlawanan di dunia Islam. Di dunia Islam saat ini, kapan saja orang ingin melawan intimidasi yang sombong, panutan mereka dan kata sandi mereka adalah martir Suleimani. Dia dihormati dan diperingati di berbagai negara. Fotonya dipasang di sana-sini, namanya disebut-sebut dan mereka mengadakan berbagai acara untuk mengenangnya. Faktanya, dia mengajari orang bagaimana menggunakan perangkat lunak perlawanan dan paradigma pertempuran serta mempromosikannya diberbagai bangsa. Nah, ini peran sangat penting dan sensitif. Itulah kenapa dia menjadi kepribadian luar biasa dan ikon juara di dunia Islam.12. Dia mengalahkan kekuatan arogan baik saat masih hidup dan setelah kemartirannya.Ini fakta yang sudah terbukti. Dia mengalahkan kekuatan arogan dalam hidupnya. Dialah alasan kenapa presiden Amerika [Donald Trump] berkata, "Kami menghabiskan tujuh triliun dolar di Irak, tetapi kami tidak memperoleh apa-apa." Trump bahkan harus melakukan perjalanan di kegelapan malam untuk mengunjungi pangkalan Amerika di Irak. Seluruh dunia percaya bahwa AS tidak mencapai tujuannya di Irak dan Suriah - khususnya di Irak. Kenapa? Siapa agen di balik kegagalan mereka? Dialah Suleimani, sang juara. Karena itu, dia telah mengalahkan mereka semasa hidup.Dia juga mengalahkan mereka setelah kemartirannya. Upacara penguburan yang diselenggarakan di Iran benar-benar mencengangkan dan tak terlupakan. Hal yang sama berlaku dalam upacara penguburan di Irak dengan kehadiran jutaan warga Irak. Mereka mengucapkan perpisahan padanya di Najaf dan Baghdad: dengan partisipasi jutaan orang! Upacara itu dan acara peringatan berikutnya mengejutkan para jenderal perang lunak di kamp kekuatan arogan. Jenderal-jenderal luar biasa dan paling berpengaruh dalam perang lunak itu tercengang melihat kejadian itu. Dan mereka tidak bisa memahami, dengan cara apapun, bagaimana gerakan besar itu telah mengalahkan mereka.[IT/AR]