IRGC: Iran 'Tidak Khawatir' Tentang Musuh Asing saat USS Nimitz AS Ditarik Balik

Iranian missile-launching speed boats.jpg

IslamTimes - Pada hari Kamis (31/12), Pentagon mengumumkan bahwa kelompok serang kapal induk yang dipimpin oleh USS Nimitz, satu-satunya kapal induk AS di Timur Tengah, akan pulang setelah penempatan hampir 10 bulan.

Penarikan itu terjadi meskipun meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran, dan penempatan pembom AS baru-baru ini dan kapal selam rudal ke wilayah tersebut.Iran tidak memiliki kekhawatiran atau keprihatinan dalam hal kekuatan asing, dan siap untuk mempertahankan kepentingan vitalnya, Mayor Jenderal Hossein Salami, komandan Korps Pengawal Revolusi Islam, mengatakan.“Iran tidak khawatir. Kami siap untuk mempertahankan kemerdekaan kami, kepentingan vital, dan pencapaian Revolusi besar kami seperti yang telah kami tunjukkan selama 41 tahun terakhir," kata Salami, berbicara pada upacara yang menandai peringatan satu tahun kematian Komandan Pasukan Quds Qasem Soleimani pada Jumat, sambutannya dikutip Tasnim."Hari ini, kami tidak memiliki masalah, kekhawatiran atau prihatin untuk menghadapi kekuatan militer apa pun," tegas komandan IRGC itu.Salami melanjutkan dengan menyarankan bahwa keputusan AS baru-baru ini untuk meningkatkan aktivitas militernya di Teluk Persia dan Laut Oman dengan "kesalahan besar" yang dibuatnya dengan membunuh Soleimani, dan ketakutan akan kemungkinan reaksi Iran pada hari peringatan tersebut. ."Mereka mengambil serangkaian langkah untuk menyelamatkan diri dari mimpi buruk mengerikan yang mereka rasakan, tetapi kami telah mempersiapkan diri untuk skenario apa pun," katanya.Komandan itu juga mengomentari sentimen yang diungkapkan oleh para pemimpin militer dan diplomat Iran lainnya minggu ini tentang kemungkinan Iran menuntut "balas dendam" untuk Soleimani tanpa menggunakan kekuatan. “Balas dendam yang keras bukanlah sebuah poin tapi sebuah jalan,” katanya."Jalan balas dendam yang sulit adalah jalan runtuhnya rezim Zionis dan runtuhnya dominasi politik Amerika atas wilayah tersebut dan pengusiran Amerika Serikat dari wilayah tersebut."Pernyataan Salami datang kurang dari sehari setelah pengumuman Pentagon bahwa mereka akan membawa pulang kapal induk USS Nimitz dari Timur Tengah.Pengangkut, yang biasanya berbasis di Bremerton, Negara Bagian Washington, dijadwalkan kembali ke pelabuhan sebelum akhir tahun 2020, tetapi ditahan di wilayah tersebut pada awal Desember di tengah ketegangan antara AS dan Iran.Ketegangan meningkat pada 20 Desember setelah delapan roket mendarat di Zona Hijau Baghdad, yang menampung kompleks Kedutaan Besar AS.AS menyalahkan "proxy" Iran atas serangan itu. Tehran dan sekutu milisi Iraknya dengan keras menyangkal keterlibatan apa pun, dan menyebut waktu serangan itu "sangat mencurigakan."Pada hari Kamis (31/12), Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif mengatakan Iran telah memperoleh informasi intelijen dari Irak yang mengindikasikan "rencana AS untuk mengarang [sebuah] dalih perang" dengan Iran.Pada hari Rabu, USCENTCOM, komando Pentagon yang bertanggung jawab atas operasi AS di Timur Tengah, mengumumkan penyebaran pembom strategis Angkatan Udara B-52H ke Timur Tengah untuk "menggarisbawahi komitmen militer AS terhadap keamanan kawasan."Sebelumnya, pada 21 Desember, kapal selam rudal kelas USS Georgia Ohio dengan 154 rudal jelajah Tomahawk transit di Selat Hormuz ke Teluk Persia.Tehran menentang penempatan itu dan aktivitas militer AS lainnya di wilayahnya sebagai "pertunjukan pembangkangan dan ketakutan."Minggu lalu, Komandan USCENTCOM Jenderal Kenneth "Frank" McKenzie mengindikasikan bahwa Timur Tengah "berada dalam periode risiko yang meningkat", tetapi juga berulang kali menekankan bahwa AS "tidak ingin berperang dengan Iran".Iran tidak memiliki gudang senjata nuklir atau kimia, dan memiliki kemampuan terbatas untuk mengancam tanah air AS dengan cara yang berarti.Tapi dia memiliki persenjataan besar rudal balistik dan jelajah konvensional yang mampu menyerang pangkalan dan sekutu AS di Timur Tengah, dengan Pusat Kajian Strategis dan Internasional yang berbasis di Washington menyebut sitaan ini "yang terbesar dan paling beragam" di kawasan itu dan memperkirakan bahwa itu berisi ribuan rudal.Iran mengatakan misilnya adalah pencegah utamanya terhadap agresi asing, dan telah menolak semua upaya AS dan sekutunya untuk mencoba membatasi bobot, jangkauan, atau jumlah misilnya.[IT/r]