Menlu Iran Zarif: Provokator Israel Sedang Merencanakan Serangan terhadap Pasukan AS di Irak

After attacks on US Forces in Iraq.jpg

IslamTimes - Kedutaan dan fasilitas Amerika lainnya di apa yang disebut "Zona Hijau" Baghdad secara rutin mendapat serangan roket selama dua tahun terakhir, dengan Washington menghubungkan serangan itu dengan milisi Irak yang konon didukung oleh Iran.

Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif telah mengungkapkan bahwa Tehran telah menerima informasi intelijen dari Irak yang menunjukkan bahwa Amerika mungkin diserang oleh "agen-provokator Israel".Zarif menambahkan bahwa serangan yang direncanakan dimaksudkan untuk memaksa tangan Presiden AS Donald Trump untuk membalas, tampaknya terhadap Iran, yang telah disalahkan Washington atas serangan di masa lalu terhadap posisi dan bangunannya di Irak.Menteri juga memperingatkan POTUS agar tidak jatuh karena dugaan serangan bendera palsu, memperingatkan bahwa tindakannya bisa "menjadi bumerang buruk", tidak hanya terhadap AS, tetapi juga terhadap "BFF" -nya.Kontinjensi Amerika di Irak secara rutin mendapat serangan roket, yang telah mempengaruhi kedutaan negara di apa yang disebut "Zona Hijau" Baghdad, serta pangkalan Irak yang menampung pasukan AS.Washington mengklaim milisi lokal, yang konon didukung oleh Iran, bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi Iran hanya mengklaim bertanggung jawab atas serangan rudal terhadap pangkalan militer pada Januari 2020.Yang terakhir datang sebagai tanggapan atas serangan pesawat tak berawak AS pada 3 Januari 2020 yang menewaskan Jenderal Iran Qasem Soleimani, yang meninggalkan Bandara Internasional Baghdad tempat dia tiba untuk memimpin misi diplomatik.Serangan itu tidak disetujui oleh otoritas Irak dan membuat marah tidak hanya Iran, tetapi juga anggota parlemen Irak.Para legislator meloloskan mosi tidak mengikat menuntut penggusuran semua pasukan asing dari negara itu.Tehran, pada gilirannya, berjanji untuk membalas kematian Soleimani kecuali AS menarik pasukannya dari seluruh wilayah.[IT/r]