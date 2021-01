Juru Bicara Gerakan Nujaba Irak: Konfrontasi Kita dengan Orang Amerika Terbuka

Engineer Nasr al-Shammari, the official spokesperson for the Nujaba Movement.jpg

IslamTimes - Peringatan syahid pertama kedua pemimpin tersebut, Haji Qassem Soleimani dan Haji Abu Mahdi al-Muhandis, menjadi pengingat bagi penjajah Amerika bahwa kehadiran mereka di wilayah tersebut tidak akan bertahan lama.

Pada kesempatan ini, al-Ahed News duduk bersama juru bicara resmi Gerakan Nujaba, Insinyur Nasr al-Shammari, yang menegaskan bahwa “Perlawanan Irak sedang memerangi konfrontasi terbuka dengan pasukan pendudukan Amerika dan hegemoni Amerika. Konfrontasi akan tetap terbuka dan tujuannya adalah menghilangkan seluruh kehadiran AS di wilayah tersebut. "Di bawah ini adalah transkrip wawancara:Pada peringatan satu tahun pembunuhan komandan Pasukan Quds IRG Mayor Jenderal Qassem Soleimani dan wakil kepala Satuan Mobilisasi Populer, Haji Abu Mahdi al-Muhandis, bagaimana tanggapan atas kejahatan ini? Dan apa yang Anda janjikan pada penjajah Amerika?Kami, dalam perlawanan Irak, telah terlibat dalam konfrontasi terbuka dengan pasukan pendudukan Amerika dan hegemoni Amerika sejak tahun 2003, dan konfrontasi ini tidak pernah berhenti.Pada tahun 2011, semua pasukan pendudukan AS diminta untuk menarik diri dengan aman dan tepat waktu telah diusir di bawah tembakan perlawanan.Pukulan terakhir ditujukan kepada mereka di dekat perbatasan dengan Kuwait.Pasukan ini kemudian kembali melalui jendela pada tahun 2014 setelah diusir dari pintu dengan dalih memerangi geng Daesh, yang pada dasarnya adalah ciptaan mereka sendiri, menurut pengakuan dari Presiden AS Donald Trump.Adapun kejahatan mengerikan yang menyebabkan kemartiran para pemimpin kemenangan, tanggapan dari orang-orang langsung melalui jutaan orang yang mengambil bagian dalam prosesi pemakaman para martir.Kemudian muncul keputusan parlemen Irak untuk mengusir pasukan asing. Setelah itu, jutaan orang mengambil bagian dalam demonstrasi yang menyerukan penarikan pasukan pendudukan Amerika.Kemudian, halaman baru konfrontasi terbuka antara perlawanan di satu sisi dan kekuatan pendudukan di sisi lain pun terjadi.Konvoi, markas, dan kamp pasukan pendudukan terus menjadi sasaran setiap hari sampai mereka terpaksa mundur ke pangkalan terbatas jauh di gurun, yang berada dalam jangkauan senjata mujahidin. Ini akan segera ditutup, karena banyak pangkalan ditutup sebelumnya.Meski demikian, konfrontasi akan tetap terbuka, dan tujuannya adalah menghilangkan seluruh keberadaan AS di kawasan karena tidak ada target Amerika yang memiliki nilai yang sama dengan para pemimpin syahid.Menurut Anda, apa makna kesyahidan kedua pemimpin Soleimani dan al-Muhandis, yang keduanya menghabiskan hidup bersama di bidang jihad?Keduanya merupakan peneguhan hadits mulia tentang orang-orang yang akan Allah teduh di bawah naungan-Nya pada hari kiamat [Dua orang yang saling mencintai demi Allah dan bertemu dan berpisah atas dasar itu.] Setelah berjihad yang diberkahi lebih dari 40 tahun, dengan kehadiran mereka, Anda dapat melihat bahwa mereka berdua berasal dari satu sumber.Keduanya memiliki atribut ideologis, kemanusiaan, dan moral yang sama, dan keduanya dicirikan oleh kejujuran, kejelasan, kerendahan hati, keberanian, kedekatan dengan orang, dan cinta di hati orang yang beriman.Kemartiran mereka bersama memiliki pesan terbesar - percampuran darah, pendekatan, dan nasib semua anak dari poros yang diberkati ini dari Palestina hingga Afghanistan, dan musuh melihat bahwa kita adalah satu.Jadi, tidak diperbolehkan - dan ini masalahnya - bagi kita untuk tidak melihat diri kita sendiri dengan mata yang sama di mana musuh kita bersama melihat kita, dan inilah mengapa tanggung jawab atas darah murni ini jatuh pada kita semua sebagaimana kata yang mulia Sayyed Hassan Nasrallah.Kami melihat dengan jelas bahwa berkatnya akan membawa kemenangan lebih dekat.Apa dampak kesyahidan kedua pemimpin, Soleimani dan al-Muhandis, terhadap orang Irak pada umumnya dan pada faksi perlawanan Irak pada khususnya?Pada tingkat kemanusiaan, seumur hidup saya tidak pernah menyaksikan simpati atas kejadian besar seperti kepergian dua martir agung ini. Anda bisa melihat kesedihan dan air mata pada orang tua dan muda, orang terpelajar dan sederhana, pria dan wanita.Ada kesedihan dan kesedihan dalam setiap pertemuan atau posisi di Irak. Pengamat tidak boleh tertipu oleh kelompok kecil yang dibayar untuk mencoba dan mengubah gambaran situasi ini.Tetapi efek dari kenaikan yang diberkati ini adalah penyatuan semua lini perlawanan menjadi satu serta posisi yang kokoh dan kerasnya konfrontasi sampai Amerika membayar harga tinggi untuk kejahatan ini.Dan harga yang lebih besar akan mencapai apa yang telah lama diperjuangkan oleh kedua syuhada, pembebasan al-Quds, Insya Allah.[IT/r]