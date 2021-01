Irak Tidak Mendukung Keputusan Apa Pun Terhadap Negara Persaudaraan Iran

IslamTimes- "Irak pada dasarnya menentang proposal di Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Abdullah dalam wawancara dengan IRNA, Sabtu.

Irak tidak mendukung keputusan apa pun terhadap Republik Islam Iran, kata Duta Besar Irak untuk Teheran Nasir Abdul Mohsen Abdullah, merujuk pada upaya AS baru-baru ini untuk membentuk kembali tim ahli di dalam PBB untuk memantau sanksi terhadap Iran."Irak pada dasarnya menentang proposal di Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Abdullah dalam wawancara dengan IRNA, Sabtu.Pada hari Kamis, pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang akan keluar memberikan suara menentang anggaran PBB sebesar $ 3,231 miliar untuk tahun 2021, mengutip ketidaksepakatan tentang Israel dan Iran.Hanya Israel yang berpihak pada AS, ketika 168 negara lainnya memberikan suara mendukung anggaran tahunan yang secara tradisional disetujui oleh konsensus.Berkenaan dengan Iran, AS tidak senang karena kurangnya dukungan untuk upayanya membentuk kembali tim ahli di dalam PBB untuk memantau sanksi terhadap Republik Islam tersebut.(IT/TGM)