IslamTimes- Mengumumkan penempatan tersebut, kepala Komando Pusat AS mengatakan pada hari Rabu bahwa itu untuk menunjukkan bahwa "kami siap dan dapat menanggapi agresi apa pun yang ditujukan pada Amerika atau kepentingan kami."

Seorang mantan analis kebijakan luar negeri Senat Amerika mengatakan bahwa ketegangan AS-Iran "membangun semacam crescendo," tetapi dia berharap pemerintahan Trump tidak akan membuat langkah bodoh apa pun.James Jatras, mantan penasihat kebijakan luar negeri Senat di Washington, membuat pernyataan itu dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Sabtu saat mengomentari penempatan sepasang pembom B-52 oleh Pentagon ke Teluk Persia, hanya beberapa minggu sebelum Presiden AS Donald Trump meninggalkan kantor.Pembom berkemampuan nuklir itu terbang tanpa henti dari Pangkalan Angkatan Udara Minot di North Dakota dan pulang setelah unjuk kekuatan di sisi barat Teluk Persia pada hari Rabu, Associated Press melaporkan.Mengumumkan penempatan tersebut, kepala Komando Pusat AS mengatakan pada hari Rabu bahwa itu untuk menunjukkan bahwa "kami siap dan dapat menanggapi agresi apa pun yang ditujukan pada Amerika atau kepentingan kami."Sekarang tampaknya hampir pasti bahwa Donald Trump harus meninggalkan jabatannya dalam waktu sekitar tiga minggu. Dan ada kekhawatiran nyata di sejumlah tempat bahwa mungkin ada semacam dorongan baginya untuk melakukan sesuatu secara militer terhadap Iran sebelum dia meninggalkan jabatannya, ”kata Jatras kepada Press TV.“Sulit untuk melihat keuntungan apa yang bisa didapatnya, apalagi bagi Amerika Serikat ketika kita melihat misalnya penerbangan demonstratif B-52 menuju Iran, ancaman terhadap Iran bahwa 'tindakan apa pun terhadap pasukan Amerika di Irak, kami akan meminta pertanggungjawaban Iran atas mereka dan kemudian kami akan melihat serangan terhadap pasukan Amerika di sana, '' tambahnya.“Sekarang ini sangat mengkhawatirkan bahwa ini membangun semacam kresendo. Saya berharap bukan itu masalahnya, dan ini tidak dirancang untuk beberapa langkah politik kecil terhadap pemerintahan Biden yang akan datang, yang terus terang saya juga tidak mengharapkan banyak darinya, ”jelasnya.(IT/TGM)