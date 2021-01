Iran: Membunuh Pemimpin Asing adalah 'Merek Dagang AS / Israel'

US President Donald Trump in the White House.jpg

IslamTimes - The Washington Times memuat berita yang mengklaim bahwa Presiden Iran Hassan Rouhani telah mengeluarkan ancaman kematian kepada pemimpin AS, menuduh bahwa dia membual bahwa Trump akan "segera mati."

Beberapa hari sebelum peringatan pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani, Tehran mencemooh laporan media AS tentang dugaan persekongkolan Iran untuk 'membunuh' Donald Trump, dengan alasan bahwa pembunuhan politik adalah taktik Amerika.Cerita itu didasarkan pada pidato yang diberikan Rouhani awal pekan ini di mana dia mengatakan bahwa dunia akan segera terbebas dari "Trumpisme" dan bahwa "mandat pembunuh ini akan segera berakhir dan dia akan tenggelam ke dalam tong sampah sejarah."Terjemahan yang digunakan oleh Washington Times dan media lainnya membuat Rouhani meramalkan bahwa kehidupan Trump sendiri akan segera berakhir.Menanggapi laporan Times, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzade dengan keras membantah bahwa Teheran telah membidik Trump.“Kepengecutan dalam membunuh para pemimpin asing adalah ciri khas AS-Zionis Israel; BUKAN orang Iran," tweet juru bicara pada hari Jumat (1/1).Dia menambahkan bahwa Washington Times "harus tahu lebih baik daripada menerbitkan berita palsu & menyebarkan fanatisme anti-Iran." Alireza Moezi, wakil menteri komunikasi Iran untuk kantor presiden, mengeluarkan penolakan serupa terhadap laporan tersebut, bersikeras bahwa itu "di bawah martabat presiden Iran untuk mengancam kehidupan mitra asing."Menurut Moezi, Rouhani dengan jelas mengacu pada kehidupan "politik" Trump ketika dia membuat pernyataannya. Teguran itu datang di tengah ketegangan yang meningkat antara kedua rival itu.3 Januari akan menandai peringatan satu tahun pembunuhan AS terhadap Soleimani, komandan Pasukan Quds Iran, yang tewas bersama dengan para pemimpin milisi Irak dalam serangan pesawat nir awak di dekat Bandara Internasional Baghdad.Sebagai pembalasan, Iran melancarkan serangkaian serangan rudal di pangkalan Irak yang menampung pasukan AS.Namun, Tehran telah berjanji akan membalas dendam lebih lanjut atas pembunuhan Soleimani, dan AS telah menarik beberapa staf diplomatik dan unit militer keluar dari wilayah tersebut, yang dilaporkan sebagai tindakan pencegahan.Masalah serupa sedang terjadi antara Iran dan Zionis Israel. Pada November, seorang ilmuwan nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh, dibunuh dalam penyergapan siang hari.Tehran mengklaim Israel bertanggung jawab atas pembunuhan ilmuwan tersebut, dan bahwa pembunuhannya dirancang untuk memprovokasi Iran ke dalam perang.Zionis Israel sejauh ini menolak mengomentari insiden tersebut.Iran juga telah menyatakan kekhawatiran bahwa Trump mungkin mencoba untuk memulai konflik dengan Republik Islam sebelum masa jabatannya berakhir pada 20 Januari.Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengklaim pada hari Kamis (31/12) bahwa intelijen Irak telah mengungkapkan rencana AS untuk "mengarang dalih perang" - mungkin dengan mengadakan tindakan bendera palsu.[IT/r]