Kepala Staf Presiden Iran: Kemartiran Soleimani Mematah Tulang Punggung Pembunuhnya

Hajj Qassem Soleimani with Dr. Mahmoud Vaezi, the Chief of Staff of Iran’s President.jpg

IslamTimes - Vaezi menegaskan bahwa kemartiran ini "mematahkan tulang punggung dan dominasi para pembunuh palsu dan lemahnya."

Pada kesempatan peringatan syahid pertama Jenderal Haji Qassem Soleimani, Al-Ahed News berbicara dengan Dr. Mahmoud Vaezi, Kepala Staf Presiden Iran."Pemerintahan Trump memandang komandan Soleimani sebagai penghalang utama bagi kebijakan subversif dan eskalasi di kawasan itu, dan itulah mengapa dia membunuhnya dengan cara yang memalukan dan kriminal ini."Dalam wawancaranya dengan Al-Ahed, Vaezi menunjukkan bahwa "tanggapan utama atas kejahatan ini adalah penarikan penuh AS dari kawasan. Strategi dasar kami di kawasan, yang selalu kami informasikan kepada negara-negara tetangga, adalah untuk negara-negara (kawasan) itu.yang akan memastikan keamanan kawasan ini dan melawan campur tangan asing.Rencana perdamaian Hormuz yang diumumkan oleh Presiden Rouhani di Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap dibahas, dan kami yakin itu akan dicapai dengan bantuan negara-negara kawasan.Kami percaya bahwa melalui kerja sama regional kami dapat membangun perdamaian dan stabilitas, dan tidak perlu ada orang asing untuk hadir di wilayah tersebut. "Di bawah ini adalah transkrip lengkap dari wawancara tersebut:Pada peringatan syahid pertama Haji Qassem Soleimani dan teman-temannya, AS mengklaim telah mematahkan tulang punggung Iran. Apa tanggapan Anda?Dalam ajaran Islam kami, kami percaya bahwa darah syuhada adalah noda pada para penindas.Selama masa hidupnya, martir Jenderal Soleimani adalah sumber perbuatan besar bagi negara, Poros Perlawanan, dan kawasan. Kemartirannya menyebabkan pemulihan hubungan dan solidaritas antara orang-orang di wilayah itu melawan Amerika. Faktanya, kami percaya bahwa kemartirannya mematahkan tulang punggung dan dominasi para pembunuh palsu dan lemahnya.Ketika sebuah negara yang mengklaim sebagai negara adidaya di dunia membunuh komandan militer kita dengan cara yang begitu berbahaya dan pengecut selama tur diplomatik resmi, itu berarti bahwa pertama, Anda bukan lawan yang layak, dan kedua, Anda menentang warisannya.Warisan martir Soleimani jelas terlihat saat ini, tidak hanya di kawasan, tetapi di seluruh dunia, terutama karena dia adalah musuh pertama para teroris yang mengubah dunia menjadi tempat yang tidak aman (bagi teroris).Ada banyak insiden teroris yang dilakukan oleh Daesh di Barat, termasuk Brussel, London, Manchester, dan kota-kota Eropa lainnya.Kekalahan ISIS adalah bukti terbaik bahwa syuhada Haji Qassem Soleimani membuat wilayah dan dunia lebih aman.Martir Jenderal Qassem Soleimani mencurahkan seluruh energinya untuk menghadapi konspirasi Amerika. Bagaimana dia mencapai kesuksesan ini dan berhasil melawan suasana arogan Amerika?Bukti terbesar dari keberhasilan martir besar ini dalam menghadapi plot Amerika yang arogan dan menggagalkan rencananya di wilayah tersebut, adalah pembunuhannya oleh pemerintahan Trump.Jelas bahwa pemerintahan Trump menganggapnya sebagai penghalang utama bagi kebijakan subversif dan eskalasi di wilayah tersebut, itulah sebabnya mereka membunuhnya dengan cara yang memalukan dan kriminal ini.Martir Soleimani berusaha memberantas terorisme di wilayah tersebut. Martir besar ini mampu membentuk aliansi regional yang kuat melawan teroris kriminal di Irak dan Suriah, dan dia membantu masyarakat di wilayah tersebut selama hari-hari sulit dalam menghadapi Daesh dan kelompok teroris lainnya.Haji Qassem bukan hanya seorang pria dari medan perang, tetapi dia juga seorang diplomat berpengalaman yang menggabungkan keberanian dan kebijaksanaan.Keberaniannya berakar pada iman dan keyakinannya. Kebijaksanaannya berakar pada pengetahuan dan pengalaman yang dia peroleh selama berpuluh-puluh tahun mengejar jalan Tuhan.Peran uniknya dipersonifikasikan melalui perjuangannya melawan terorisme, dengan mempertimbangkan dan dengan penuh hormat terhadap kedaulatan nasional negara-negara yang bersangkutan.Jadi, berdasarkan permintaan resmi dari pemerintah Irak dan Suriah, dia membantu mereka menghadapi terorisme. Inilah mengapa dia sangat populer di negara-negara kawasan.Letnan Jenderal Soleimani adalah kebanggaan Iran, tapi kami tidak menganggap bahwa dia milik kami sendiri. Kepergiannya merupakan tragedi bagi semua Muslim.Bahkan di luar dunia Islam, dia melayani umat manusia, terlepas dari kebangsaan, agama, atau etnis, dengan memainkan peran utama dalam mengalahkan Daesh dan menciptakan keamanan dan stabilitas.Setelah haji Qassem syahid, Imam Khamenei menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah mengeluarkan pasukan AS dari Asia Barat. Setahun setelah kemartirannya, apa pengaruh Amerika di wilayah tersebut?Ini bukan hanya pernyataan pemimpin besar revolusi, tapi kami percaya itu adalah janji Tuhan. Seperti yang saya katakan, kami percaya bahwa darah para martir adalah noda bagi para penindas dan titik awal kematian mereka, karena kekuatan Amerika telah menurun saat ini di dunia dan tidak hanya di Asia Barat. Ada banyak petunjuk yang terungkap jika kita punya waktu untuk mempelajari topik ini.Di wilayah kami, pengaruh dan status Amerika telah menurun lebih dari sebelumnya, dan kesyahidan Soleimani pasti memainkan peran penting dalam proses ini.Bagaimana tanggapan terhadap kejahatan ini diselesaikan, terutama karena ada penekanan pada perlunya penarikan mundur Amerika dari wilayah tersebut?Dalam hal tanggapan militer, Anda pasti tahu bahwa Republik Islam Iran menjatuhkan rudal ke pangkalan Amerika yang terlibat dalam pembunuhan martir Soleimani. Serangan yang ditargetkan ini mengirimkan pesan yang jelas kepada Amerika bahwa menyerang Republik Islam Iran dan melewati garis merahnya pasti tidak akan berlalu tanpa tanggapan.Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, kami melihat tanggapan utama terhadap kejahatan ini sebagai jalan bagi penarikan AS sepenuhnya dari wilayah tersebut. Strategi dasar kami di kawasan, yang selalu kami sampaikan kepada negara-negara tetangga, adalah agar negara-negara tersebut memastikan keamanan kawasan ini dan menentang campur tangan asing.Rencana perdamaian Hormuz yang diumumkan oleh Presiden Rouhani di Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap dibahas, dan kami percaya bahwa itu akan dicapai dengan bantuan negara-negara kawasan. Kami percaya bahwa melalui kerjasama regional, kami dapat membangun perdamaian dan stabilitas, dan tidak perlu kehadiran orang asing untuk di kawasan tersebut.Kehadiran orang asing di wilayah tersebut sejauh ini tidak menyebabkan apa-apa selain kehancuran dan perang. Kami selalu mengadopsi strategi ini, dan setelah Soleimani mati syahid, kami menjadi lebih bertekad untuk mencapainya.Apa peran martir Soleimani dalam menghadapi terorisme dan dalam mendukung dan mengkonsolidasikan poros perlawanan?Perannya dalam memerangi terorisme dan mendukung masyarakat di kawasan itu dalam menghadapi kelompok teroris sangat jelas. Ketika teroris menduduki dua pertiga wilayah Suriah, pengepungan yang mereka lakukan sangat parah sehingga kami menyaksikan pemboman dan operasi teroris di dekat Damaskus dan di dekat institusi pemerintah Suriah.Situasi di Irak sangat mirip dengan Suriah, di mana ISIS menduduki sebagian besar negara, dan tingkat ketidakamanan memuncak. Gambaran kejahatan yang dilakukan oleh teroris di kedua negara ini, dan tentunya di belahan dunia lainnya, masih belum terhapus dari ingatan negara-negara di kawasan tersebut.Siapa pun yang ingin mewujudkan peran Republik Islam Iran dan martir Qassem Soleimani di kawasan itu, harus membandingkan gambar pada masa-masa ketika terorisme mendominasi kawasan dengan situasi saat ini.Kekalahan ISIS adalah puncak dari perlawanan di wilayah tersebut, dan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa martir Jenderal Soleimani dan komando lapangannya.Pada peringatan syahid Haji Qassem, saya ingin menyebutkan rekannya, syuhada agung dan Haji Mujahid Abu Mahdi al-Muhandis, salah satu simbol perlawanan yang paling menonjol dan salah satu pemimpin utama dalam perang melawan terorisme di Irak . Namanya akan tetap abadi sepanjang sejarah.Dengan membunuh Hajj Qassem, apakah Amerika berhasil menghentikan langkahnya atau apakah poros perlawanan menjadi lebih kuat?Jalan Martir Soleimani adalah perlawanan, menghadapi arogansi, dan jihad demi Tuhan. Agama kami mengajarkan kami bahwa jalan ini tidak berhenti pada kemartiran. Dalam Islam, kami tidak percaya bahwa kesyahidan adalah kesimpulan atau akhir, karena kemartiran membuat jalan menuju kebenaran lebih kuat, lebih dinamis, dan lebih tinggi.Meski Haji Qassem Soleimani adalah pahlawan dalam memerangi terorisme dan melawan arogansi, kesyahidannya tidak berarti melemahkan poros perlawanan. Ironisnya, berkat darahnya yang suci, orang-orang di kawasan itu bangun hari ini, dan poros perlawanan menjadi lebih kuat dari sebelumnya.Seperti apa hubungan dan kerja sama Hajj Qassem dengan pemerintah Iran?Menteri Luar Negeri Dr. Zarif memberikan gambaran lengkap tentang hal ini yang baru-baru ini dipublikasikan di berbagai media.Perlu dicatat bahwa dalam hal-hal yang terkait dengan keamanan nasional, kepentingan nasional, dan isu-isu strategis seperti politik luar negeri dan kebijakan daerah, terdapat komplementaritas yang lengkap antara semua pilar Republik Islam. Jangkauan operasional Martir Soleimani adalah salah satu kasus di mana ada dan masih ada pemulihan hubungan di negara kita.Dalam pemerintahan Republik Islam Iran, kami selalu menganggap diplomasi dan kekuatan pertahanan sebagai dua sayap utama negara, dan kami tidak pernah memisahkan kedua sayap ini atau membiarkan salah satunya melemah.Oleh karena itu, komandan Soleimani memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemerintah Republik Islam dan dengan presiden sendiri.Mengenai masalah kebijakan luar negeri, pertemuan mingguan rutin dilakukan dengan Menteri Luar Negeri. Penyesuaian dan koordinasi ini tidak didasarkan pada individu saja, tetapi merupakan strategi yang berkuasa di Republik Islam Iran.[IT/r]