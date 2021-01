Netanyahu Diduga Mengungkapkan Kunjungan Terbaru ke Negara-Negara Arab 'Lain' Di Tengah Kesibukan

Benjamin Netanyahu- Israeli Prime Minister.jpg

IslamTimes - Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengungkapkan bahwa dia baru-baru ini mengunjungi sejumlah negara Arab, The Times of Israel mengutip bocoran dari pertemuan dengan partainya Likud yang mengatakan pada hari Sabtu (2/1).

Kesepakatan Perdamaian awal bulan ini, perdana menteri Israel mengisyaratkan bahwa "lebih banyak" negara Arab dapat menandatangani perjanjian normalisasi dengan negara Yahudi tersebut, beberapa bulan setelah Tel Aviv menyelesaikan Perjanjian Abraham dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain."Saya baru-baru ini mengunjungi negara lain dan seperti yang tidak dapat saya katakan tentang [Uni Emirat Arab] (UEA), saya tidak dapat menjelaskannya sekarang", kata Netanyahu.Pernyataan itu muncul beberapa hari setelah outlet berita Walla melaporkan kunjungan perdana menteri ke UEA, bagian dari tur Teluk yang direncanakan Netanyahu, telah ditunda lagi.Kunjungan tersebut, yang akan berlangsung pada akhir Desember, dijadwal ulang di tengah kebuntuan politik yang sedang berlangsung di Zionis Israel, di mana pemilihan nasional segera diumumkan setelah parlemen dibubarkan karena sengketa anggaran.Pernyataan Netanyahu pada hari Sabtu (2/1) mengikuti perdana menteri yang mengisyaratkan minggu lalu bahwa lebih banyak negara mungkin membangun hubungan diplomatik dengan Zionis Israel."Anda dapat melihat negara-negara Arab, beberapa telah maju, yang lain maju […] Saya pikir kita harus melanjutkan kebijakan itu dan kita akan melihat lebih banyak, lebih banyak negara, lebih banyak dari yang diharapkan orang dan mungkin jauh lebih cepat dari yang diharapkan orang [melakukan hal yang sama] ", katanya saat bertemu dengan utusan AS untuk PBB Kelly Craft.Ini didahului oleh stasiun radio publik Zionis Israel Kan yang melaporkan pada akhir November bahwa Netanyahu diam-diam telah mengunjungi Arab Saudi, di mana dia bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.Menteri Pendidikan Zionis Israel Yoav Gallant membenarkan laporan tersebut pada saat itu, dengan menunjukkan bahwa "fakta pertemuan itu terjadi, dan diumumkan ke publik, bahkan jika setengah resmi sekarang, adalah masalah yang sangat penting".Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, bagaimanapun, membantah laporan tentang kunjungan Netanyahu ke Kerajaan.Perkembangan yang dilaporkan mengikuti Bahrain dan UEA secara resmi membangun hubungan diplomatik dengan Zionis Israel dengan menandatangani Perjanjian Abraham pada 15 September di Washington, karena pemerintah AS menengahi kesepakatan bersejarah itu.Kedua negara menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan negara Yahudi itu di sejumlah bidang, mulai dari budaya hingga keamanan regional, sebagai imbalan Tel Aviv menunda rencananya untuk memperpanjang kedaulatan atas bagian Tepi Barat.Sebulan kemudian, Sudan setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Maroko kemudian menjadi tambahan terbaru dalam daftar negara Arab yang mengakui Zionis Israel, mengumumkan langkah tersebut pada bulan Desember.Presiden Donald Trump, pada bagiannya, mengatakan kepada wartawan pada September bahwa dia yakin Arab Saudi akan menjadi negara berikutnya yang mengikuti UEA dan Bahrain.Riyadh tidak mengkritik atau mendukung Perjanjian Abraham, yang ditentang keras oleh para pemimpin Palestina.Arab Saudi sebelumnya berada di belakang inisiatif bahwa negara-negara Arab hanya boleh menormalisasi hubungan dengan Zionis Israel setelah Tel Aviv menyetujui solusi dua negara dengan Palestina dan kembali ke perbatasan sebelum tahun 1967.Pada 2018, stasiun TV Zionis Israel Hadashot mengutip sumber yang mengatakan bahwa Netanyahu tertarik untuk menyelesaikan hubungan formal antara negara Yahudi dan Arab Saudi.Dia sebelumnya mengakui Zionis Israel "memiliki kontak" dengan Arab Saudi yang "telah dirahasiakan secara umum".[IT/r]