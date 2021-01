Iran: Trump Harus Bertanggung Jawab Atas Pembunuhan Komandan Iran

IslamTimes- Mantan komandan Pasukan Quds dari Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dan teman-temannya, termasuk pejabat tinggi anti-terorisme Irak Abu Mahdi al-Muhandis, dibunuh dalam serangan pesawat tak berawak AS sementara Jenderal Soleimani sedang dalam kunjungan resmi ke Ibukota Irak.

Kepala Kehakiman Iran Ebrahim Raeisi mengatakan Presiden AS Donald Trump pada akhirnya harus bertanggung jawab atas pembunuhan komandan anti-teror Letnan Jenderal Qassem Soleimani."Trump harus membayar kembali, apa pun posisinya," kata Raeisi kepada jaringan televisi al-Manar Lebanon Minggu malam. Ketua hakim memberikan wawancara pada kesempatan ulang tahun pertama pembunuhan Jenderal Soleimani di Baghdad."Apakah dia memimpin pemerintahan AS atau tidak, Trump harus menghadapi pembalasan atas kekejaman yang telah dilakukannya," tambahnya.Mantan komandan Pasukan Quds dari Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dan teman-temannya, termasuk pejabat tinggi anti-terorisme Irak Abu Mahdi al-Muhandis, dibunuh dalam serangan pesawat tak berawak AS sementara Jenderal Soleimani sedang dalam kunjungan resmi ke Ibukota Irak.Iran telah mengeluarkan surat perintah penangkapan dan meminta bantuan organisasi polisi internasional Interpol dalam menahan Trump, yang memerintahkan pembunuhan tersebut, dan beberapa pemimpin militer dan politik AS lainnya di belakang aksi teroris tersebut.Baru-baru ini, Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei mengatakan balas dendam kepada jenderal Iran sudah pasti dan akan dilakukan pada waktu yang tepat.Raeisi menyebut pembunuhan itu sebagai contoh "terorisme negara" yang terjadi di negara ketiga, sementara Jenderal Soleimani melakukan kunjungan resmi atas undangan perdana menteri Irak."Ini jelas merupakan kekejaman yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan, dan pelakunya dapat dituntut," kata Raeisi.Dia mengatakan semua orang yang membantu presiden AS dalam melakukan pembunuhan atau menjadi kaki tangan dalam pembunuhan yang ditargetkan telah diidentifikasi, berjanji bahwa Republik Islam tidak akan menyerahkan upayanya untuk menuntut mereka yang memerintahkan, melakukan, dan mendukung pembunuhan tersebut.(IT/TGM)