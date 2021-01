Iran Mengamati Dengan Cermat Gerakan AS Di Teluk Persia

IslamTimes- "Tindakan dan gerakan serta tindakan nakal tertentu Amerika Serikat tidak disembunyikan dari mata kami," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Saeed Khatibzadeh pada konferensi pers, Senin. "Organisasi intelijen, keamanan, dan militer kami sepenuhnya sadar akan gerakan Amerika Serikat yang seolah-olah rahasia di kawasan dan di Irak."

Teheran mengatakan sedang memantau dengan cermat pergerakan Amerika Serikat di Timur Tengah, sehari setelah Pentagon memerintahkan kapal induk Amerika untuk tetap berada di wilayah tersebut."Tindakan dan gerakan serta tindakan nakal tertentu Amerika Serikat tidak disembunyikan dari mata kami," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Saeed Khatibzadeh pada konferensi pers, Senin. "Organisasi intelijen, keamanan, dan militer kami sepenuhnya sadar akan gerakan Amerika Serikat yang seolah-olah rahasia di kawasan dan di Irak."Pada hari Minggu, penjabat Menteri Pertahanan AS Christopher Miller menginstruksikan USS Nimitz untuk tetap di tempatnya karena apa yang dia gambarkan sebagai ancaman Iran yang diklaim "Presiden Trump dan pejabat pemerintah AS lainnya," membalikkan keputusan sebelumnya untuk memindahkan kapal induk dari Tengah Timur.Kapal induk tersebut sekarang akan tetap berada di stasiun di wilayah operasi Komando Pusat AS, kata Miller. “Tidak ada yang bisa meragukan keputusan Amerika Serikat.”(IT/TGM)