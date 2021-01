Juru Bicara Pemerintah Iran Mengesampingkan Kemungkinan Perang di Wilayah tersebut

Iranian Military forces.jpg

IslamTimes - Tidak mungkin perang baru akan pecah di wilayah tersebut, Juru Bicara untuk pemerintah Iran Ali Rabi’i mengatakan, memperingatkan setiap penghasut perang bahwa Tehran menanggapi dengan tegas setiap petualangan dan melindungi kepentingan nasionalnya.

Berbicara kepada wartawan pada konferensi pers pada hari Selasa (5/1), Rabi’i mengatakan pemerintah AS, yang perang psikologisnya terhadap Iran telah gagal, melakukan upaya terakhir untuk menjaga momok perang terhadap Iran dan memperumit situasi.Dia mengatakan kontroversi semacam itu tidak mengubah fakta bahwa bahasa ancaman, sanksi dan pemerasan berakhir dengan kegagalan.Iran telah mengirimkan pesan yang jelas kepada semua pihak yang bersuara, memperingatkan mereka agar mengambil tekad dan kemampuan Republik Islam untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya dengan serius dan memperhatikan konsekuensi dari setiap tindakan petualangan, Rabi’i menambahkan."Saya yakin tidak mungkin perang baru akan dimulai di wilayah ini, dan saya menekankan bahwa petualangan apa pun akan dihadapi dengan tegas, karena kami akan melindungi kepentingan dan keamanan nasional negara kami."Iran telah menjelaskan kepada AS bahwa Tehran tidak akan memulai perang apa pun secara langsung atau tidak langsung, tetapi akan dengan paksa melindungi kepentingannya jika Washington membuat kesalahan yang terang-terangan, juru bicara itu memperingatkan.Komandan militer Iran berkali-kali menggarisbawahi bahwa Republik Islam tidak mencari perang dengan AS, namun siap untuk mempertahankan kepentingannya di wilayah tersebut.[IT/r]