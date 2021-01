UEA Akan Membeli Dua Lagi Pesawat Mata-mata GlobalEye saat Oposisi Menentang Perang Koalisi Saudi di Yaman

GlobalEye spy aircraft.jpg

IslamTimes - Presiden terpilih AS Joe Biden telah berjanji akan mengakhiri dukungan AS untuk perang koalisi pimpinan Saudi di Yaman, dan anggota aliansi termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah berlomba untuk menyelesaikan pembelian senjata mereka sebelum pelantikan Biden akhir bulan ini.

Pada hari Senin (4/1), perusahaan kedirgantaraan Swedia Saab mengumumkan Abu Dhabi telah memesan $ 1 miliar untuk dua lagi pesawat mata-mata GlobalEye.Pesawat peringatan dini dan kontrol udara (AEW & C) adalah jet bisnis Bombardier Global 6000 yang dimodifikasi dengan radar jarak jauh dan sistem pengawasan lainnya terpasang, dan diperkuat terhadap serangan elektronik.“Kami bangga bahwa Uni Emirat Arab terus menunjukkan kepercayaan yang besar pada Saab dan solusi kami,” CEO Saab Micael Johansson seperti dikutip dalam rilisnya. “Ini menunjukkan bahwa Saab tetap menjadi yang terdepan dalam hal teknologi canggih. Program Global Eye berjalan sesuai rencana dan kami memiliki kerjasama yang efisien dengan pelanggan. "UEA sebelumnya membeli tiga GlobalEyes dari Saab pada 2015, dengan yang kedua dikirimkan pada April 2020.Kesepakatan Senin (4/1) diharapkan selesai pada 2025, menurut Saab. Radar peringatan dini udara pesawat tidak hanya dapat melacak pesawat yang terbang hingga 450 kilometer, tetapi juga rudal balistik yang sedang terbang.Namun, dia juga membawa radar pengintai maritim, yang memungkinkannya melacak target permukaan dan laut saat berada di udara.Pengumuman kesepakatan itu muncul ketika kelompok AS bergerak untuk memblokir kesepakatan pesawat lain dengan UEA agar tidak dilanjutkan.Pada tanggal 30 Desember, lembaga pemikir Pusat Urusan Kebijakan Luar Negeri New York (NYCFPA) mengumumkan gugatan terhadap Departemen Luar Negeri AS dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo yang menuduh penjualan sebanyak 50 pesawat siluman F-35 Lightning II, serta 8 drone MQ-9B Reaper dan berbagai amunisi, telah diizinkan karena diproses melawan hukum AS.Menurut lembaga think tank tersebut, kesepakatan telah diburu-buru tanpa menjamin Abu Dhabi tidak akan membagikan informasi kepemilikan tentang F-35 siluman tersebut dengan China atau Rusia.Potensi untuk membeli F-35 canggih, dimana Zionis Israel adalah satu-satunya negara Timur Tengah yang sejauh ini diizinkan dimiliki AS, adalah bagian dari kesepakatan yang ditengahi oleh Washington tahun lalu yang membuat UEA dan Zionis Israel setuju untuk menormalkan hubungan.Anggota parlemen federal gagal dalam upaya mereka sendiri untuk memblokir penjualan bulan lalu, Sputnik melaporkan. "Dengan kesepakatan ini ke depannya, AS menetapkan dasar untuk penyebaran senjata yang sangat berbahaya di kawasan ini dan memungkinkan perlombaan senjata dimulai di Timur Tengah."Direktur Utama NYCFPA Justin Russell mengatakan dalam rilis persnya, menambahkan, "NYCFPA juga meminta pemerintahan Biden yang akan datang untuk mempertimbangkan kembali kesepakatan ini demi kepentingan perdamaian di kawasan."Memang, Biden telah berjanji akan mengakhiri dukungan AS untuk perang dahsyat di Yaman, yang telah dilancarkan oleh Arab Saudi dan sekutunya, termasuk UEA, sejak 2015.Kemarahan atas berita bahwa pasukan AS telah beroperasi di Yaman dekat perbatasan Saudi dan bahwa Pentagon telah memberikan dukungan logistik untuk koalisi Saudi menyebabkan pemerintahan Trump mundur dari beberapa dukungan itu pada akhir 2018, tetapi upaya kongres untuk memblokir penjualan senjata di masa depan ke Riyadh dan sekutunya telah ditolak oleh Presiden AS Donald Trump.Investigasi bahan perang di Yaman telah mengungkapkan dukungan luas oleh UEA serta Arab Saudi, dengan beberapa sistem senjata yang dijual hanya ke Abu Dhabi muncul di tangan milisi Yaman, termasuk Al Qaeda di Semenanjung Arab.Biden berbicara menentang perang pada awal 2019, meminta Trump untuk mengakhiri dukungan AS untuk operasi koalisi Saudi, dan banyak dari staf seniornya adalah penandatangan surat terbuka 2018 yang menyerukan hal yang sama, termasuk Antony Blinken, yang dipilih Biden menjadi menteri luar negeri; Avril Hanes, yang dinominasikan sebagai direktur intelijen nasional; dan Linda Thomas-Greenfield, pilihan Biden sebagai duta besar AS untuk PBB.Dengan pemikiran itu, Departemen Luar Negeri AS menyetujui pada 30 Desember penjualan senjata baru ke Arab Saudi.Kesepakatan $ 290 juta itu akan membuat Riyadh memasok 3.000 Bom Diameter Kecil GBU-39 SDB I Boeing, serta “kontainer; dukungan senjata dan perlengkapan pendukung; peralatan dan suku cadang; Pemerintah AS dan jasa teknik kontraktor, dukungan teknis dan logistik; dan elemen terkait lainnya dari dukungan logistik dan program” menurut Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan.Kongres masih harus menyetujui kesepakatan itu.[IT/r]