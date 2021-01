Hizbullah Lebanon dan Ansarullah Yaman: Warisan Soleimani Akan Terus Hidup

Mural of General Qassem Soleimani recently unveiled in Tehran.jpg

IslamTimes - Gerakan Hizbullah Lebanon dan Ansarullah Yaman telah menegaskan bahwa front perlawanan akan terus menempuh jalan yang sama yang ditetapkan oleh komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani, dalam pernyataan yang dibuat pada kesempatan ulang tahun pertama kemartirannya.

"Poros perlawanan [regional] akan menyebarkan strategi martir Soleimani dalam setiap pertempuran di masa depan, sebuah pilihan yang pasti akan mengarah pada kemenangan," kata Wakil Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah Sheikh Nabil Qaouq kepada al-Manar bahwa jaringan televisi Lebanon melanjutkan Sabtu (2/1).Jenderal Soleimani, yang memimpin Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran, dikagumi sebagai pemimpin kontra-terorisme paling berpengaruh dan karismatik di Timur Tengah. Dia memainkan peran kunci dalam membantu Irak dan Suriah mengalahkan teroris yang didukung asing, terutama Daesh, pada akhir 2017.Komandan tertinggi dibunuh pada 3 Januari 2020 dalam serangan pesawat nir awak AS di Baghdad atas perintah langsung oleh Presiden Donald Trump.Rekan parit Iraknya Abu Mahdi al-Muhandis, wakil komandan pasukan anti-teror Hashd al-Sha'abi Irak, bersama dengan beberapa orang lainnya juga tewas ketika konvoi mereka diserang.Setelah mengambil alih komando Pasukan Quds, Nabil Qaouq mengatakan, Jenderal Soleimani ditugaskan untuk memberdayakan kelompok-kelompok perlawanan sedemikian rupa sehingga mereka akan mampu menyerang target utama Zionis Israel, termasuk Knesset (parlemen rezim), kementerian urusan militernya serta pusat militer dan strategis lainnya."Dan dia (Jenderal Soleimani) membantu mewujudkan tujuan itu sebelum dia mati syahid," kata pejabat Lebanon itu.Jaringan pertahanan rudal yang dibangun oleh jenderal di sekitar wilayah pendudukan sekarang berfungsi sebagai pencegahan besar dan "ancaman eksistensial" bagi rezim pendudukan, kata Qaouq.Pejabat perlawanan Lebanon juga memuji Jenderal Soleimani selama empat dekade kehadiran aktifnya di medan pertempuran di Iran, Afghanistan, Suriah, Irak, dan Lebanon."Dia akan selalu berharap untuk mati syahid," kenang Qaouq.Jenderal itu terluka berkali-kali sepanjang karir militernya, tetapi tidak pernah meninggalkan perjuangannya, kata pejabat itu, mengutip "pengabdian dan kemurnian tujuan" sebagai motivasi keberaniannya.Mohammed Abdul-Salam, juru bicara gerakan defensif Houthi Ansarullah Yaman, juga memberikan penghormatan kepada warisan Jenderal Soleimani, dengan mengatakan, "Bangsa Muslim [internasional] bertekad untuk mengejar jalan para martir."Berbicara kepada jaringan televisi Yaman al-Masirah, Abdul-Salam mengatakan darah Jenderal Soleimani, al-Muhandis, dan rekan-rekan mereka hanya dapat dibalas melalui "pengusiran pasukan pendudukan AS dari wilayah tersebut."Dia menyebut Trump, yang atas perintah langsung pembunuhan itu dilakukan, “pembunuh terbesar di dunia. Keputusan AS untuk membunuh keduanya, Abdul-Salam menambahkan, menunjukkan betapa suksesnya mereka dalam menghadapi agresi Washington di wilayah tersebut.”[IT/r]