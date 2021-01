Sudan Menandatangani Kesepakatan Dengan AS untuk Menormalisasi Hubungan Dengan Israel

Sudan signs deal with US to normalise ties with Israel.png

IslamTimes - Sudan adalah salah satu dari empat anggota Liga Arab yang setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Zionis Israel pada tahun 2020, dengan Washington mempermanis kesepakatan untuk Khartoum dengan menjanjikan keringanan sanksi dan pencabutan Sudan dari tuduhan 'sponsor negara terorisme' Departemen Luar Negeri.

Sudan secara resmi bergabung dengan 'Abraham Accords', menandatangani nota kesepahaman dengan AS pada hari Rabu (6/1) untuk secara resmi menormalkan hubungannya dengan Zionis Israel, sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor perdana menteri mengatakan.Kesepakatan itu ditandatangani bersamaan dengan kesepakatan terpisah antara Kementerian Keuangan Sudan dan Departemen Keuangan AS yang memfasilitasi pembersihan tunggakan Sudan ke Bank Dunia, dengan Menteri Keuangan Steven Mnuchin memimpin upacara bersama Menteri Kehakiman Sudan Nasredeen Abdulbari.Mnuchin adalah pejabat berpangkat tertinggi yang mengunjungi Sudan sejak awal 1990-an, ketika Washington menyebut Khartoum dengan sebutan 'negara sponsor terorisme' karena menyembunyikan teroris Islam dan anggota kelompok milisi Palestina.Kementerian Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Republik Sudan Jumpa pers Rabu, 6 Januari 2021 * Kementerian Keuangan Sudan dan Departemen Keuangan AS menandatangani Memorandum of Understanding untuk memfasilitasi penyelesaian tunggakan Sudan ke Bank Dunia * (1/8) pic.twitter.com/mAl0A6OHdF - Kementerian Keuangan Sudan (@SudanFinance) 6 Januari 2021Sudan adalah satu dari empat anggota Liga Arab yang beranggotakan 22 orang yang baru-baru ini membatalkan kebijakan selama lebih dari 70 tahun dan setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv.Pada bulan September, Uni Emirat Arab dan Bahrain menjadi negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Zionis Israel sejak Mesir dan Yordania pada tahun 1979 dan 1994.Pejabat AS mengumumkan bahwa Khartoum telah menandatangani perjanjian normalisasi pada bulan Oktober.Pada bulan Desember, Maroko menjadi tambahan terbaru di antara negara-negara yang setuju untuk mengakui Israel.Pada hari Sabtu, media Zionis Israel melaporkan kebocoran dari pertemuan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan anggota Partai Likud di mana dia dilaporkan mengatakan bahwa masih ada lebih banyak negara Arab yang ingin menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv.Akhir bulan lalu, dilaporkan bahwa keluarga kerajaan Arab Saudi terpecah tentang apakah akan menandatangani kesepakatan damai dengan Israel, dengan Putra Mahkota Mohammed Bin Salman dilaporkan condong ke arah penandatanganan kesepakatan damai dengan Negara Yahudi, sementara anggota keluarganya yang lain dan pemerintah telah menyatakan oposisi vokal.Sebelumnya, Riyadh berusaha untuk mengaitkan perdamaian dengan Israel dengan Prakarsa Perdamaian Arab 2002, proposal sepuluh poin untuk mengakhiri konflik Arab-Zionis Israel yang didukung oleh Liga Arab.Pemerintahan Trump memainkan peran kunci dalam memfasilitasi setiap kesepakatan normalisasi, menawarkan keringanan sanksi Khartoum dan berjanji untuk menyetujui kesepakatan senjata senilai $ 23 miliar dengan UEA termasuk drone canggih dan jet tempur.Tel Aviv, sementara itu, telah berkomitmen untuk menghentikan sementara rencananya untuk 'menerapkan kedaulatan' atas wilayah Palestina yang diakui secara internasional di Tepi Barat.Dalam kasus Maroko, Washington secara resmi mengakui klaim Rabat atas Sahara Barat.[IT/r]