Panglima AD: Memotong Kaki AS dari Wilayah Bagian Terkecil dari Pembalasan Keras Iran

Iranian Army’s massive drone drills in Semnan Province.jpg

IslamTimes - Panglima Angkatan Darat Iran menggambarkan potensi pengusiran pasukan Amerika dari wilayah tersebut sebagai bagian paling pecahan dari "balas dendam keras" Iran yang sedang berlangsung terhadap AS atas pembunuhannya atas komandan militer anti-teror senior negara itu.

Mayor Jenderal Abdolrahim Mousavi membuat pernyataan pada hari Rabu, hari kedua latihan UAV gabungan besar-besaran oleh Angkatan Darat, Udara, Pertahanan Udara, dan Angkatan Laut."Tujuan terkecil yang kami kejar dalam serangan balas dendam ini adalah pengusiran dan pemotongan kaki Amerika dari wilayah tersebut," katanya, menyebut prospek tersebut sebagai salah satu "tujuan strategis" dari proses pembalasan 'Musuh negara itu memamerkan "kemegahan hampa" -nya dengan berpikir bahwa mereka dapat menghadapi pembalasan Iran, kata komandan itu, merujuk pada manuver udara dan laut yang terus-menerus dipropagandakan oleh Amerika Serikat dan pasukan sekutunya di seluruh Teluk Persia.Namun, Republik Islam lebih unggul dalam hal pembalasan tersebut, karena "kitalah yang menentukan waktu, tempat, dan proporsi serangan balas dendam," kata Mousavi. Pada 3 Januari tahun lalu, Letnan Jenderal Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran, dan wakil kepala Unit Mobilisasi Populer (PMU) anti-teror Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, dibunuh bersama dengan rekan mereka dalam serangan drone teror AS yang disahkan oleh Presiden Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad.Kedua komandan populer tersebut telah memainkan peran kunci dalam melenyapkan kelompok teroris Daesh Takfiri yang didukung AS di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei memperingatkan segera setelah kekejaman tentang "balas dendam yang keras."IRGC menembakkan peluru kendali balistik ke dua pangkalan militer AS di Irak lima hari setelah pembunuhan itu.Menurut Departemen Pertahanan AS, lebih dari 110 pasukan Amerika menderita "cedera otak traumatis" selama serangan balasan. IRGC, bagaimanapun, mengatakan Washington menggunakan istilah tersebut untuk menutupi jumlah orang Amerika, yang tewas akibat pembalasan tersebut.Iran juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan dan meminta bantuan Interpol dalam menahan Trump dan beberapa pemimpin militer dan politik AS lainnya di balik pembunuhan yang ditargetkan.Baru-baru ini, Ayatollah Khamenei mengatakan balas dendam kepada jenderal Iran sudah pasti dan akan dilakukan pada waktu yang tepat.[IT/r]