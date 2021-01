FBI Selidiki Pesan Suara dari Pengawas Udara Mengancam Pesawat Terbang ke Capitol AS untuk 'Balas Dendam Soleimani'

Message threatening a 9/11-style attack on the US Capitol.jpg

IslamTimes - Sebuah pesan suara yang mengancam gaya-serangan 9/11 di US Capitol telah mendorong penyelidikan federal setelah audio diambil di radio penerbangan, bersumpah untuk "membalas" pembunuhan AS atas jenderal Iran Qassem Soleimani.

“Kami akan menerbangkan pesawat ke Capitol Rabu (6/1). Soleimani akan dibalas, ”pesan misterius itu, yang pertama kali diterima oleh pengawas lalu lintas udara yang berbasis di New York awal pekan ini, menurut CBS News.Pesan tersebut mengacu pada serangan pesawat nir awak Amerika yang menewaskan pemimpin Pasukan Quds Iran di dekat bandara Baghdad awal tahun lalu.BREAKING: FBI dan FAA sedang menyelidiki pelanggaran frekuensi kontrol lalu lintas udara setelah ancaman dibuat tentang menerbangkan pesawat ke Capitol besok.Ancaman tersebut tidak dianggap kredibel, tetapi pelanggaran komunikasi penerbangan mengkhawatirkan.Ini @ jeffpeguescbspic.twitter.com / 0vHZLxQhj7 - CBS Evening News (@CBSEveningNews) 5 Januari 2021Surat peringatan yang mengkhawatirkan datang ketika Kongres bersiap untuk menghitung suara Electoral College di ibu kota negara pada hari Rabu (6/1).Diyakini pesan itu dirancang untuk menyarankan serangan selama proses tersebut.Meskipun belum jelas siapa yang berada di balik rekaman suara digital tersebut, para pejabat tidak percaya bahwa ancaman tersebut "dapat dipercaya," CBS melaporkan - meskipun insiden tersebut masih diselidiki sebagai pelanggaran frekuensi lalu lintas udara.Pelakunya diperkirakan berbasis di AS, dengan Newsweek mencatat bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) telah mempersempit asal siaran ke lokasi di Long Island New York. “Diperkirakan bahwa teknisi yang bertanggung jawab memiliki pengalaman memodifikasi radio dan memancarkan di suatu tempat dalam jarak [20 mil laut] dari menara radio di Laut Utara, NY,” kata laporan DHS.Seorang mantan perwira Gugus Tugas Terorisme Gabungan juga menyuarakan keraguan bahwa pelakunya adalah orang Iran, mengatakan kepada Newsweek "Setiap kelompok teror atau negara-bangsa tingkat lanjut, apakah Pasukan Quds atau Hizbullah, telah menunjukkan keamanan operasional yang sangat profesional."Rezim Iran dan proksi-proksinya tidak akan mengirimkan rencana dan niat relatif terhadap sebuah serangan.Perkiraan kejadian seperti itu akan merusak niat mereka daripada menimbulkan rasa takut.FBI menolak mengomentari insiden itu, hanya mengatakan bahwa mereka menganggap "semua ancaman kekerasan terhadap keselamatan publik secara serius," sementara Administrasi Penerbangan Federal (FAA) mengatakan telah menghubungi penegak hukum.Pentagon, DHS dan National Counterterrorism Center (NCTC) juga dilaporkan telah diberi pengarahan. Ancaman itu dilaporkan hanya beberapa jam setelah Tehran kembali meminta badan kepolisian internasional Interpol untuk membantu meminta pertanggungjawaban Presiden Donald Trump dan 47 pejabat AS lainnya atas peran mereka dalam kematian Soleimani, meskipun permintaan sebelumnya tidak diindahkan.[IT/r]