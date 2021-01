Pengadilan Irak Mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Untuk Donald Trump

IslamTimes- Martir Jenderal Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis dibunuh di Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020 oleh pasukan teroris AS atas perintah Presiden AS Donald Trump.

Dewan Kehakiman Tertinggi Irak telah memerintahkan penangkapan Presiden AS Donald Trump atas pembunuhan mantan Komandan Pasukan Quds IRGC Iran Letnan Jenderal Soleimani dan Wakil Komando Kedua PMU Irak Abu Mahdi al-Muhandis.Hakim khusus Pengadilan Investigasi Al-Rusafa, yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan martir Jenderal Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis pada hari Kamis mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden AS Donald Trump berdasarkan Pasal 406 KUHP Irak, Kantor Berita Nasional Irak melaporkan.Hakim memerintahkan penangkapan Donald Trump setelah menyelesaikan pernyataan penggugat sebenarnya dari anggota keluarga Abu Mahdi al-Muhandis dan menyelesaikan penyelidikan awal. Dewan Peradilan Tertinggi Irak menambahkan, "Investigasi akan terus mengidentifikasi pelaku lain dari kejahatan ini."Martir Jenderal Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis dibunuh di Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020 oleh pasukan teroris AS atas perintah Presiden AS Donald Trump.Awal pekan ini, Iran mengumumkan bahwa mereka telah meminta Interpol untuk mengeluarkan 'pemberitahuan merah' terhadap Presiden AS yang akan keluar.(IT/TGM)