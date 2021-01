Mantan Utusan AS untuk Beijing: 'China Menertawakan Kita' Setelah Penyerbuan Capitol

Violence, Intimidation of American People.jpg

IslamTimes - Protes pro-Trump di Washington DC berubah menjadi kekerasan pada hari Rabu (5/1), dengan perusuh menyerbu Gedung Capitol, jantung kekuatan legislatif AS.

Lima orang tewas akibat peristiwa yang menunda sertifikasi kongres hasil pemilihan presiden November itu.Baik Biden dan Trump mengutuk keras tindakan para perusuh."China menertawakan kami dan mengatakan kami bukan model demokrasi dan kesopanan dan stabilitas yang selalu kami ajarkan kepada seluruh dunia untuk dirangkul," kata mantan duta besar Amerika untuk China, Gary Locke, kepada CNBC's 'The Exchange 'pada hari Kamis (6/1), sehari setelah sekelompok pengunjuk rasa yang kejam telah menyusup ke Gedung Capitol, secara sporadis menduduki kedua kamar Kongres dan merusak properti di sepanjang jalan mereka.Gangguan mereka telah mengganggu sertifikasi hasil pemilihan presiden oleh anggota kongres, yang terpaksa bersembunyi sementara saat massa memasuki gedung. Sesi dilanjutkan kemudian, dengan Wakil Presiden Mike Pence secara efektif memvalidasi kemenangan Joe Biden dan membuka jalan bagi pelantikan presidennya pada 20 Januari.Menurut Locke, yang telah menjabat sebagai utusan ke China selama hampir tiga tahun, dari 2011 hingga 2014, di bawah pemerintahan Barack Obama, peristiwa tersebut telah merusak pendidikan berulang Amerika di negara lain tentang demokrasi.“Selama ini, kami selalu berkhotbah ke negara lain untuk menegakkan supremasi hukum, untuk mengizinkan pemerintah mengalihkan kekuasaan setelah pemilu, untuk memastikan militer tidak turun tangan dan menggulingkan pemerintah karena mereka tidak menyukai pemilu, ”kata mantan utusan itu.Locke berpendapat bahwa kekuatan global lainlah yang sekarang "berkhotbah" ke Amerika Serikat."Sekarang, kami menghadapi semua negara lain di seluruh dunia ... mengungkapkan keprihatinan tentang apa yang telah terjadi di Amerika, mendesak orang Amerika untuk mematuhi aturan hukum dan untuk menghormati transfer kekuasaan secara damai dan mematuhi pemilihan," mantan Demokrat Gubernur Washington menambahkan.Menyusul kekacauan di badan legislatif utama Amerika, yang membuat para perusuh membuat diri mereka nyaman di meja Ketua DPR Nancy Pelosi, mengambil foto narsis dan mengubah gedung menjadi berantakan, tabloid negara China Global Times memposting perbandingan berdampingan dari adegan dari Hong Kong yang menyerbu Dewan Legislatif kota oleh pengunjuk rasa pada Juli 2019 dengan kerusuhan Washington.Dalam sebuah tweet, media mengingat pujian Pelosi atas demonstrasi Hong Kong, yang secara vokal didukung oleh negara-negara Barat.“@SpeakerPelosi pernah menyebut kerusuhan Hong Kong sebagai" pemandangan yang indah untuk dilihat "- masih belum terlihat apakah dia akan mengatakan hal yang sama tentang perkembangan baru-baru ini di Capitol Hill,” kata outlet tersebut. .@ SpeakerPelosi pernah menyebut kerusuhan Hong Kong sebagai "pemandangan yang indah untuk dilihat" - masih belum terlihat apakah dia akan mengatakan hal yang sama tentang perkembangan terkini di Capitol Hill. pic.twitter.com/91iXDzYpcO - Global Times (@globaltimesnews) 7 Januari 2021Kementerian luar negeri China mengirimkan kesan serupa, dengan juru bicara Hua Chinying mencatat selama konferensi pers pada hari Kamis (7/1) bahwa ada perbedaan besar dalam pilihan kata-kata yang digunakan oleh media arus utama AS ketika meliput protes Hong Kong dan kerusuhan Washington. “… Kontras yang begitu tajam (dalam reaksi) dan alasan di baliknya membuat orang merenung, dan pantas untuk mendapatkan refleksi yang serius dan mendalam,” tambah pejabat itu.Peristiwa 6 Januari telah memicu perubahan suasana hati yang serius di Washington. Sejumlah anggota kongres telah meminta VP Mike Pence untuk meminta Amandemen ke-25 dan menggulingkan Donald Trump dari jabatannya atau meluncurkan putaran pemakzulan baru terhadap POTUS, hanya 13 hari sebelum masa kepresidenannya akan berakhir.Trump, yang mengumumkan kepada kerumunan Washington bahwa dia "tidak akan pernah" menyerahkan pemilihan kepada Joe Biden hanya beberapa jam sebelum kerusuhan lepas kendali, menerbitkan sebuah video keesokan harinya, mencela kerusuhan dan mengkonfirmasikan bahwa transisi "mulus" ke presiden AS berikutnya akan berlangsung pada 20 Januari.Empat pengunjuk rasa dan satu polisi tewas akibat kerusuhan itu, dan puluhan lainnya terluka parah.Seorang wanita, yang diidentifikasi sebagai veteran Angkatan Udara berusia 35 tahun Ashli ​​Babbitt, ditembak mati oleh agen penegak hukum, sementara tiga peserta lainnya telah meninggal karena "keadaan darurat medis yang terpisah", kata para pejabat.Seorang petugas Kepolisian Capitol meninggal keesokan harinya di rumah sakit akibat luka-lukanya.[IT/r]