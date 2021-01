Sayyid Nasrallah Memperingatkan: Tombol Nuklir Ditangan Trump Bodoh, Investigasi Ledakan Pelabuhan Beirut Harus Diungkap

Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah.jpg

Sekretaris Jenderal Hizbullah Yang Mulia Sayyed Hassan Nasrallah menyampaikan pada hari Jumat sebuah pidato di mana dia menangani berbagai file internal Lebanon.Namun, Sayyid Nasrallah mengomentari di awal pidatonya tentang peristiwa baru-baru ini yang disaksikan AS, terutama tentang serbuan kongres oleh para pendukung Presiden AS Donald Trump."Apa yang disaksikan AS adalah pemandangan yang biasa diterapkan Amerika di negara lain, tetapi Trump menerapkannya pada rakyatnya," katanya, seraya menekankan bahwa "Apa yang terjadi di Amerika adalah masalah yang sangat besar dengan dampak yang sangat besar. Peristiwa ini tidak bisa dianggap remeh. Peristiwa yang terjadi di AS baru-baru ini akan berdampak di AS, kawasan, dan dunia."Sementara itu, Sayyid Nasrullah menggarisbawahi bahwa "insiden di Amerika harus dipelajari dan digali, karena ini mengungkap fakta di AS"."Pelajaran harus dipelajari dari apa yang terjadi di Kongres, itu mengungkapkan kebenaran di balik klaim demokrasi di AS. Amerika menyaksikan dengan cermat kebijakan dan kesediaan Trump untuk membunuh bahkan orang Amerika karena tetap berkuasa," kata Sayyid Nasrallah.Menurut Pemimpin Perlawanan, "Apa yang disaksikan orang Amerika dalam satu malam mirip dengan apa yang dilakukan Trump dalam hal kejahatan selama 4 tahun terakhir di Suriah, Irak dan Yaman, khususnya pembunuhan pemimpin Qassem Soleimani dan Abu Mahdi Al-Muhandis.""Kami telah lama memperingatkan kebijakan Trump, dan yang terjadi adalah contoh kecil dari apa yang telah dia lakukan di Yaman, Suriah, Irak, Palestina, dan memblokir Iran dan Venezuela," tambahnya, mencatat bahwa "Trump adalah model yang berani arogansi politik dan militer Amerika yang telah lama dikenakan pada rakyat dan merusak kedaulatan mereka. Demokrasi AS mandul dan kekuasaan Trump adalah contoh dari demokrasi ini."Mengkonfirmasi bahwa "Sifat kriminal Trump telah diekspos kepada rakyatnya sendiri," Sayyid Nasrallah menggarisbawahi bahwa "Trump menghasut para demonstran untuk melawan para senator dan perwakilan.""Apa yang terjadi di AS mungkin mengarah pada pemakzulan Trump," dia meramalkan, menunjukkan bahwa "Tuhan Yang Mahakuasa telah melindungi dunia selama 4 tahun karena tombol nuklir berada di tangan orang yang sombong dan gila seperti Trump. Trump, rekan dan sekutunya adalah contoh penguasa diktator yang haus kekuasaan bahkan dengan mengorbankan rakyat mereka. Kita harus berdoa kepada Allah selama sisa hari kekuasaannya karena portofolio tombol nuklir ada di tangan orang gila. "Sayyid Narullah melanjutkan dengan mengatakan: "Sikap Trump setelah acara Kongres mengingatkan saya pada ayat: 'Mereka seperti Setan ketika dia memikat seseorang untuk tidak percaya. Kemudian setelah mereka melakukannya, dia akan berkata pada Hari Penghakiman, saya sudah sama sekali tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya benar-benar takut kepada Allah - Tuhan seluruh dunia."Pindah ke arsip internal Lebanon, Sayyid Nasrallah mengingatkan bahwa "Sejak 2005, Amerika dan Barat hanya peduli tentang Lebanon karena kehadiran perlawanan dan senjatanya.""Jika Lebanon berarti bagi Amerika atau Eropa, mereka tidak akan menjatuhkan sanksi, melarang bantuan, atau mengepungnya. Yang menjadi perhatian orang Amerika di Lebanon adalah bagaimana mendukung keberadaan Zionis 'Israel'.Hal yang menjadi perhatian Barat adalah bagaimana melindungi Zionis 'Israel' dari perlawanan Lebanon. Kepentingan Amerika dan internasional di Lebanon sejak 2005 telah difokuskan pada senjata-senjata perlawanan untuk kepentingan 'Israel', "tegas Yang Mulia.Mengenai ledakan pelabuhan, Sekretaris Jenderal Hizbullah menggarisbawahi bahwa "Masalah ledakan di pelabuhan harus tetap menjadi masalah nasional dan tidak boleh diubah menjadi tujuan regional, sektarian atau politik. Ini tidak etis dan kerugiannya menargetkan semua orang.""Kami - di Hizbullah - akan melanjutkan penyelidikan dan proses peradilan terkait ledakan pelabuhan sampai akhir," Sayyid Nasrallah mengumumkan, berjanji kepada Lebanon bahwa "File ini harus mencapai akhir yang adil dan jujur."Saat Sayyid Hasan menggarisbawahi bahwa "Penghancuran pelabuhan mempengaruhi seluruh ekonomi Lebanon," dia mengingatkan bahwa "Sejak saat pertama, file ledakan pelabuhan digunakan untuk melawan Hizbullah dan Presiden Michel Aoun. Ini mendorong kami untuk mengejar masalah ini lebih lanjut, mengungkapkan kebenaran, dan meminta pertanggungjawaban para pejabat itu.""Investigasi oleh Tentara Lebanon [LA], dan juga Internal Security Foces [ISF] telah berakhir. Salinannya telah diserahkan kepada penyelidik yudisial. Di sini, kami meminta, apakah Lebanon memiliki hak untuk melihat investigasi ini? " Sayyid Nasrullah bertanya-tanya.Sebagai tanggapan, Sayyid Nasrallah mendesak tentara dan ISF untuk mengumumkan hasil penyelidikan dan mengungkap siapa yang membawa amonium nitrat."Otoritas kehakiman harus jujur ​​dengan rakyat Lebanon tentang kebenaran ini. Penyelidik yudisial harus memberi tahu orang Lebanon tentang apa yang terjadi dalam ledakan pelabuhan itu." "Penyelidik yudisial cenderung dalam penyelidikannya untuk memikul tanggung jawab administratif tanpa mengklarifikasi kebenaran tentang masalah ledakan pelabuhan," tambahnya, meminta penyelidik yudisial untuk memberi tahu rakyat Lebanon apa yang terjadi di pelabuhan dan bagaimana hal-hal yang mencurigakan ditangani. Dia juga menyebutkan bahwa "Diperlukan untuk memperbaiki jalannya penyelidikan yudisial."[IT/r]