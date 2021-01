China Siap Menerima Pakar WHO untuk Menyelidiki Asal COVID-19

Zeng Yixin, Chinese Deputy Head of the National Health Commission.jpg

IslamTimes - China menyuarakan kesiapan pada hari Sabtu (9/1) untuk menerima tim ahli WHO untuk menyelidiki asal usul COVID-19.

Seorang pejabat senior China mengatakan Beijing telah mencapai konsensus dengan badan kesehatan utama PBB tetapi tidak memberikan jadwal khusus untuk kunjungan tersebut.Waktu pasti kapan tim ahli WHO akan tiba di Wuhan dan menyelidiki asal usul virus corona masih dalam negosiasi, Zeng Yixin, wakil kepala Komisi Kesehatan Nasional, mengatakan pada konferensi pers.China dan Organisasi Kesehatan Dunia telah mencapai konsensus tentang pengaturan khusus penyelidikan dengan empat konferensi video, kata Zeng seperti dikutip oleh Global Times yang dikelola pemerintah.Pakar China sedang menunggu rekan WHO mereka, tambahnya.Setelah para ahli WHO menyelesaikan prosedur dan menyelesaikan jadwal mereka, para ahli China akan pergi ke Wuhan bersama mereka untuk melakukan penyelidikan, kata Zeng seperti dikutip oleh kantor berita pemerintah Xinhua.Zeng menekankan bahwa posisi China dalam penyelidikan WHO adalah positif, terbuka, dan mendukung, dan negara tersebut berharap upaya bersama seperti itu akan membantu memperdalam pemahaman tentang virus dan mencegah penyakit menular dengan lebih baik di masa depan.Dalam konferensi media di Jenewa Selasa lalu, kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus telah menyatakan kekecewaannya atas China yang tidak menyelesaikan izin yang diperlukan untuk kedatangan tim ahli."Saya sangat kecewa dengan berita ini, mengingat dua anggota telah memulai perjalanan mereka dan yang lainnya tidak dapat melakukan perjalanan pada menit terakhir, tetapi telah melakukan kontak dengan pejabat senior Tiongkok," katanya.Tedros mengatakan dia “memperjelas” bahwa misi tersebut adalah prioritas untuk badan kesehatan PBB dan “sangat ingin agar misi tersebut berjalan secepat mungkin”.[IT/r]