Laporan: Diplomat AS Ingin Pompeo Mengutuk 'Peran Integral' Trump dalam Kekerasan Capitol

IslamTimes - Sekitar 100 diplomat AS mendesak Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk mengutuk Presiden Donald Trump atas peristiwa kekerasan yang terjadi di Washington pada Rabu (6/1), menurut sebuah memo yang diperoleh CNN.

Pada hari Kamis (7/1), Trump berjanji akan berkomitmen untuk "kelancaran" transisi kekuasaan di AS, juga mengecam penyerbuan kompleks Capitol di Washington hari Rabu (6/1) oleh para pendukungnya, dengan mengatakan dia "marah" oleh kekerasan dan kekacauan yang terjadi.Pada 6 Januari, pendukung Trump masuk ke Kongres untuk memprotes verifikasi suara Electoral College untuk Demokrat Joe Biden, yang menang atas POTUS dalam pemilihan presiden 3 November.Mereka bentrok dengan polisi dalam kebuntuan yang berlangsung beberapa jam dan menewaskan sedikitnya lima orang."Departemen Luar Negeri harus secara eksplisit mengecam peran Presiden Trump dalam serangan kekerasan terhadap pemerintah AS ini" dan "juga harus menyebutkan nama Presiden Trump", memo tersebut menurut laporan menunjukkan.Menurut dokumen tersebut, "sangat penting bagi kita [diplomat AS] untuk menyampaikan kepada dunia bahwa dalam sistem kita, tidak ada seorang pun - bahkan presiden - yang berada di atas hukum atau kebal dari kritik publik".Para diplomat menuduh Trump "mendorong" pendukungnya "untuk menyerbu Capitol AS" pada hari Rabu (6/1) yang menyebabkan "[…] kerusakan yang tak terhitung pada sistem demokrasi kami dan citra kami di luar negeri".Memo tersebut menegaskan bahwa presiden AS memainkan "peran integral dalam memutus transfer kekuasaan damai selama 220 tahun berturut-turut antara partai politik selama pemilihan AS"."Dorongan kekerasan Presiden Donald Trump terhadap sertifikasi pemilihan umum yang bebas dan adil di Amerika Serikat tidak dapat diterima dan tidak sesuai dengan hukum kita, nilai-nilai demokrasi dan kebebasan fundamental yang dilindungi yang diabadikan dalam dokumen pendirian kita, dan tradisi panjang kita tentang transfer kekuasaan damai dan tertib", menurut laporan tertulis.Selanjutnya dikatakan bahwa pedoman yang dikirim ke biro pers di Departemen Luar Negeri dan kedutaan dan konsulat AS di seluruh dunia, tidak boleh menyertakan kutipan apa pun dari Trump tentang episode tersebut, "karena dia bukan suara yang kredibel dalam masalah ini".[IT/r]