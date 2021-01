Ghalibaf: Yang Penting Penghapusan Sanksi, Bukan Kembalinya AS Ke JCPOA

IslamTimes- Merujuk pada pernyataan Pemimpin Revolusi Islam baru-baru ini, Ghalibaf mengatakan nasihat Ayatollah Khamenei "memperjelas peta jalan bagi semua otoritas dalam memenuhi tuntutan rakyat."

Ketua Parlemen Iran mengatakan Teheran mengupayakan pencabutan sanksi sepihak dan tidak peduli dengan kembalinya AS ke perjanjian nuklir 2015, di mana Washington secara sepihak menarik diri pada 2018.“JCPOA [Rencana Aksi Komprehensif Bersama] bukanlah kesepakatan suci; itu hanyalah kesepakatan untuk menghapus sanksi dalam kondisi yang diterima oleh Republik Islam, "kata Mohammad-Bagher Ghalibaf dalam sesi terbuka Parlemen pada hari Minggu.“Oleh karena itu, kembalinya Amerika Serikat ke kesepakatan tidak penting bagi kami…. Pencabutan sanksi yang praktis dan nyata itulah yang sangat penting, "tambahnya.Merujuk pada pernyataan Pemimpin Revolusi Islam baru-baru ini, Ghalibaf mengatakan nasihat Ayatollah Khamenei "memperjelas peta jalan bagi semua otoritas dalam memenuhi tuntutan rakyat."“Jelas bagi semua orang bahwa strategi utama dalam menghadapi musuh adalah menetralkan sanksi, yang juga merupakan awal dari pencabutan sanksi,” katanya, seraya menambahkan bahwa untuk mencabut sanksi, negara harus meningkatkan kekuatannya. di berbagai sektor, termasuk industri nuklir.Ghalibaf memperingatkan negara-negara Eropa yang telah mengikuti kebijakan hawkish AS terhadap Iran dan berkata, "Front Barat harus tahu bahwa ia harus mengakui hak-hak rakyat Iran; jika tidak, harus siap untuk membayar harga yang sesuai."Perjanjian nuklir tersebut telah ditandatangani pada tahun 2015 antara Iran dan enam negara dunia - yaitu AS, Jerman, Prancis, Inggris, Rusia dan China - dan telah diratifikasi dalam bentuk Resolusi Dewan Keamanan 2231.Namun, Presiden AS Donald Trump menarik AS keluar dari JCPOA pada Mei 2018 dan menerapkan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut oleh kesepakatan tersebut.Sebagai imbalannya, Iran telah mengurangi kewajibannya terhadap kesepakatan tersebut, tetapi telah menyatakan kesiapannya untuk membatalkan penangguhan komitmennya hanya jika AS kembali ke perjanjian tersebut dan mencabut semua sanksi tanpa prasyarat apa pun atau jika ketua bersama Eropa berhasil melindungi bisnis. hubungan dengan Iran sebagai bagian dari kewajiban kontrak mereka.(IT/TGM)