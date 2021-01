Reuters: AS Akan Menunjuk Ansarallah Yaman sebagai Kelompok 'Teroris'

Supporters of Yemen's Houthi Ansarullah movement attend a rally in Sana'a, Yemen.jpg

IslamTimes - Amerika Serikat berencana hendak menunjuk gerakan Houthi Ansarullah Yaman sebagai kelompok "teroris" asing pada hari Senin (11/1), tiga sumber mengatakan kepada Reuters.

Menurut dua sumber yang dikutip oleh Reuters, keputusan untuk memasukkan kelompok Yaman ke dalam daftar hitam dapat diumumkan paling cepat pada hari Senin (11/1).Langkah itu dilakukan ketika pemerintahan Presiden terpilih AS Joe Biden bersiap untuk mengambil alih pemerintahan Trump pada 20 Januari.Arab Saudi dan sejumlah sekutu regionalnya melancarkan perang di Yaman pada Maret 2015, dengan tujuan membawa pemerintahan mantan presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi kembali ke tampuk kekuasaan dan menumpas gerakan populer Ansarullah.Proyek Data Peristiwa dan Lokasi Konflik Bersenjata (ACLED) yang berbasis di AS, sebuah organisasi nirlaba penelitian konflik, memperkirakan bahwa perang telah merenggut lebih dari 100.000 nyawa.Gerakan Houthi Ansarullah, yang didukung oleh angkatan bersenjata, telah membela Yaman melawan aliansi yang dipimpin Saudi, mencegah para penyerang memenuhi tujuan perang yang mengerikan itu.Para diplomat dan kelompok bantuan khawatir penunjukan AS atas Ansarullah dapat mengancam pembicaraan damai dan mempersulit upaya untuk memerangi krisis kemanusiaan terbesar di dunia yang disebabkan oleh agresi koalisi pimpinan Saudi terhadap negara Yaman, Reuters melaporkan."Ini sama sekali tidak menarik," kata Ryan Crocker, pensiunan duta besar AS yang bertugas di Timur Tengah, tentang penunjukan itu.“Houthi adalah bagian integral dari masyarakat Yaman. Mereka selalu begitu. Ini membuat musuh strategis dari kekuatan lokal yang telah menjadi bagian dari Yaman selama beberapa generasi,” tambahnya.Pada November, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan Yaman berada dalam "bahaya kelaparan terburuk yang pernah terjadi di dunia selama beberapa dekade," memperingatkan terhadap setiap langkah sepihak ketika Amerika Serikat mengancam akan memasukkan Houthi ke daftar hitam.[IT/r]