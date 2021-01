Lencana Kehormatan Bagi Kepala PMU Irak Untuk Dimasukkan Dalam Daftar Sanksi AS

IslamTimes- Koalisi Pemuda 14 Februari lebih lanjut mencatat bahwa sanksi AS baru-baru ini terhadap ketua PMU menunjukkan jatuhnya Trump, partai Republiknya, serta sekutu regional mereka yang kalah.

Sebuah gerakan protes oposisi Bahrain mengecam sanksi AS baru-baru ini terhadap ketua Unit Mobilisasi Populer Irak - lebih dikenal dengan nama Arab Hashd al-Sha'abi, mengatakan sanksi tersebut berfungsi sebagai "lencana kebanggaan" untuk pejabat tersebut.Koalisi Pemuda 14 Februari — dinamai berdasarkan tanggal dimulainya pemberontakan rakyat melawan rezim Al Khalifah yang berkuasa di Bahrain, dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu mengecam sanksi terhadap Falih al-Fayyadh sebagai pengecut, dan mengatakan langkah tersebut merupakan serangan terhadap kedaulatan Irak , keamanan nasional, serta rakyatnya.“Pemerintahan AS saat ini [dipimpin oleh Presiden Donald Trump] mengetahui bahwa Fayyadh adalah salah satu pemimpin nasional Irak, yang melindungi bangsa Irak dari terorisme AS dan Takfiri yang diwakili oleh Daesh dan kolaboratornya. Dia termasuk di antara mereka yang menggagalkan skema Trump di Irak dan kawasan, ”tambah pernyataan itu.Koalisi Pemuda 14 Februari lebih lanjut mencatat bahwa sanksi AS baru-baru ini terhadap ketua PMU menunjukkan jatuhnya Trump, partai Republiknya, serta sekutu regional mereka yang kalah.Namun, dia menambahkan bahwa sanksi tersebut merupakan lencana kebanggaan bagi Fayyadh, semua pemimpin dan anggota PMU selain Angkatan Bersenjata Irak.Gerakan oposisi Bahrain menggarisbawahi bahwa tidak ada pemerintahan masa depan di Gedung Putih yang dapat mencegah Fayyadh melanjutkan perjuangannya melawan pendudukan AS di Irak, menegaskan kembali solidaritasnya dengan dia dan rakyat Irak.(IT/TGM)