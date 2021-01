Laporan: Memo FBI Tentang Rencana Protes Bersenjata di Gedung Kongres Nasional AS

Riots at the U.S. Capitol in Washington.jpg

IslamTimes - Sebuah memo internal dari Biro Investigasi Federal (FBI) mengungkapkan pada hari Senin (11/1) bahwa para pejabat diberitahu tentang protes bersenjata yang sedang direncanakan di semua 50 gedung DPR negara bagian di seluruh AS, termasuk US Capitol.

Sejak kerusuhan yang terjadi di Capitol AS pada 6 Januari, pejabat penegak hukum telah meningkatkan langkah-langkah keamanan menjelang Hari Pelantikan karena kekhawatiran bahwa protes kekerasan dapat terjadi, karena ketegangan tetap tinggi di antara para pendukung Presiden AS Donald Trump.Diperoleh oleh ABC News, buletin FBI menunjukkan para agen menerima informasi yang juga merinci kelompok tak dikenal yang menyerukan "penyerangan" gedung pengadilan negara bagian, lokal dan federal jika Trump akan dicopot dari jabatannya sebelum Hari Pelantikan. Bangunan administratif juga dianggap sebagai target, menurut badan tersebut."FBI menerima informasi tentang kelompok bersenjata yang diidentifikasi berniat melakukan perjalanan ke Washington, DC pada 16 Januari," memo tersebut menyatakan."Mereka telah memperingatkan bahwa jika Kongres mencoba untuk menghapus POTUS melalui Amandemen ke-25, pemberontakan besar akan terjadi." Selain itu, kelompok yang sama dikatakan sedang membuat rencana untuk "menyerbu" kantor pemerintah di setiap negara bagian AS pada Hari Pelantikan.Buletin yang ditinjau oleh outlet tersebut menguraikan bahwa "protes bersenjata" di gedung DPR negara bagian sedang direncanakan dari 16 Januari hingga "setidaknya" 20 Januari, dan bahwa mereka dapat dimulai di US Capitol pada 17 Januari.Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada ABC bahwa mengingat perkembangan tersebut, pejabat penegak hukum federal telah mendesak badan-badan kepolisian untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan mereka di gedung-gedung negara di seluruh negeri.Faktanya, otoritas AS akan mengerahkan hingga 15.000 pasukan Garda Nasional di Washington, DC, untuk mendukung pejabat penegak hukum sebelum dan selama pelantikan Presiden terpilih AS Joe Biden.Laporan buletin FBI datang ketika Demokrat di DPR AS memperkenalkan satu artikel pemakzulan terhadap Trump karena menghasut pemberontakan setelah pengepungan Capitol yang mematikan yang merenggut nyawa setidaknya lima orang, termasuk Petugas Polisi Capitol Brian Sicknick .Artikel itu sendiri berasal dari pernyataan Trump pada rapat umum "Hentikan Pencurian", ketika dia meminta para pendukungnya untuk terus berjuang agar pemilihan presiden tidak "dicuri".Satu-satunya artikel pemakzulan diperkenalkan di ruang kongres setelah Partai Republik memblokir permintaan dari Demokrat untuk secara bulat mengesahkan resolusi yang menyerukan Wakil Presiden AS Mike Pence untuk meminta Amandemen ke-25 untuk memecat Trump dari jabatannya.Dukungan untuk meminta amandemen, termasuk dari beberapa Partai Republik, muncul minggu lalu setelah kerusuhan Capitol.Tindakan pemakzulan menyatakan bahwa Trump telah "menunjukkan bahwa dia akan tetap menjadi ancaman bagi keamanan nasional, demokrasi, dan Konstitusi jika diizinkan untuk tetap menjabat dan telah bertindak dengan cara yang sangat tidak sesuai dengan pemerintahan sendiri dan supremasi hukum."Demokrat DPR akan memberikan suara pada langkah Amandemen ke-25 pada hari Selasa (12/1) dan artikel pemakzulan pada hari Rabu (13/1), menurut pembaruan jadwal.Jika DPR berhasil menghapus pasal pemakzulan, itu akan menandai kedua kalinya majelis tersebut memilih untuk memakzulkan Trump.[IT/r]