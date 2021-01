Kissinger: Kembalinya AS ke JCPOA Akan 'Membawa Senjata Nuklir ke Seluruh Timur Tengah'

Nuclear Arms Race, Security dilemma within the cold war.jpg

IslamTimes - Henry Kissinger, yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri AS di bawah mantan Presiden AS Richard Nixon dari 1973 hingga 1977, selama konferensi online Institut Kebijakan Rakyat Yahudi hari Senin (11/1) berbagi keprihatinannya bahwa kemungkinan kembalinya Amerika ke Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) dapat memicu perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah.

Pada 2015, ketika apa yang disebut kesepakatan nuklir Iran sedang dalam negosiasi, Menteri Luar Negeri AS era Nixon Henry Kissinger enggan untuk menghadapinya dengan antusias, menunjukkan bahwa pembicaraan tersebut dimaksudkan untuk "mencegah kemampuan Iran untuk mengembangkan persenjataan nuklir" telah diakhiri dengan "kesepakatan yang mengakui kemampuan ini".“Saya tidak percaya bahwa semangat [kesepakatan Iran], dengan batas waktu dan begitu banyak klausul pelarian, akan melakukan apa pun selain membawa senjata nuklir ke seluruh Timur Tengah dan karenanya menciptakan situasi ketegangan laten yang lebih cepat atau nanti akan pecah", kata Kissinger, dengan alasan bahwa para pemimpin Iran "tampaknya tidak menemukan kemungkinan untuk melepaskan kombinasi imperialisme dan ancaman Islam ini".Dia menambahkan, bagaimanapun, bahwa dia "tidak mengatakan kita tidak boleh berbicara dengan mereka".Berbicara tentang kemungkinan yang terbuka untuk pemerintahan Biden yang akan datang terkait dengan Perjanjian Abraham yang baru-baru ini dinegosiasikan - sebuah perjanjian di mana beberapa negara Arab menormalisasi hubungan dengan Zionis Israel - Kissinger mengatakan bahwa perjanjian itu "membuka jendela peluang untuk Timur Tengah yang baru."“Negara-negara Arab memahami bahwa mereka tidak dapat bertahan dalam ketegangan terus-menerus dengan bagian Barat dan dengan Zions Israel, jadi mereka memutuskan bahwa mereka harus menjaga diri mereka sendiri," kata Kissinger, menambahkan bahwa "kita tidak boleh menyerah pada apa yang telah dicapai baru-baru ini. dalam perjanjian antara dunia Arab dan dunia Israel ini. Saya akan memberi tahu administrasi yang akan datang bahwa kita berada di jalur yang baik."Biden, yang akan menjadi Presiden AS pada 20 Januari, telah menyuarakan niat untuk kembali ke negosiasi mengenai kesepakatan nuklir dengan Iran - sebuah perjanjian yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump secara sepihak pada tahun 2018, mengklaim pelanggaran oleh Teheran.Presiden Demokrat yang akan datang menguraikan bahwa pemerintahannya akan "memperketat dan memperpanjang kendala nuklir Iran, serta menangani program rudal".Keluarnya Trump pada 2018 dari JCPOA 2015 mendorong Tehran untuk mundur dari komitmen nuklirnya sendiri.Sementara Iran terus menyerukan untuk kembali ke kesepakatan nuklir dan pencabutan sanksi yang dijatuhkan pada negara itu di tengah kampanye "tekanan maksimum" AS, inisiatifnya tampaknya diabaikan.Ketika Tehran mengurangi komitmen nuklir, legislator Iran mengesahkan RUU untuk mengaktifkan program nuklir negara itu pada 1 Desember, menyetujuinya beberapa hari kemudian.Undang-undang baru membayangkan peningkatan tingkat pengayaan hingga 20 persen dan penggunaan 1.000 sentrifugal IR-2M dan setidaknya 174 versi IR-6 tingkat lanjut, dengan prospek untuk meningkatkan jumlahnya menjadi 1.000 pada akhir tahun.Pada bulan Januari, Presiden Iran Hassan Rouhani memerintahkan pengayaan uranium 20 persen baru, dengan juru bicara Organisasi Energi Atom Iran (AEOI), Behrouz Kamalvandi, mengisyaratkan bahwa Teheran mungkin siap untuk meningkatkan tingkat kemurnian di luar ambang batas 20 persen di Iran. masa depan segera.Pada hari Minggu (10/1), pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, menuntut agar AS mencabut sanksi ekonomi keras yang dikenakan pada Tehran setelah Trump keluar dari JCPOA, mencatat bahwa Iran tidak terburu-buru meminta Washington untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir.[IT/r]