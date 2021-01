Laporan: Pompeo Bertemu dengan Kepala Mossad Menjelang Pidato Anti-Iran

US Secretary of State Mike Pompeo speaks at the State Department in Washington.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dilaporkan terlihat makan malam dengan Yossi Cohen, kepala agen mata-mata Zionis Israel Mossad, di sebuah kafe di Washington menjelang pidato anti-Iran yang direncanakan oleh diplomat top AS.

Reporter Gedung Putih untuk POLITICO yang berbasis di AS menyampaikan berita itu dalam tweet yang diterbitkan pada Senin (11/1) malam.Pertemuan itu terjadi satu hari sebelum pidato Pompeo yang disiarkan televisi di National Press Club di Washington, di mana dia dilaporkan berencana untuk menggunakan apa yang dikatakan sebagai "intelijen AS yang tidak diklasifikasikan" untuk secara terbuka menuduh Iran memiliki hubungan dengan kelompok militan al-Qaeda, sebuah tuduhan yang ditolak bulat-bulat oleh Tehran.Berbicara dengan syarat anonim, dua orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa Pompeo diperkirakan akan mengklaim bahwa Iran telah memberikan tempat berlindung yang aman kepada para pemimpin al-Qaeda meskipun ada skeptisisme dalam komunitas intelijen dan Kongres.Dia dapat mengutip informasi tentang apa yang AS dan Israel klaim sebagai pembunuhan tersangka orang kedua di Tehran tahun lalu, mereka menambahkan.Mengutip pejabat intelijen yang tidak disebutkan namanya, The New York Times mengklaim November lalu bahwa Abdullah Ahmed Abdullah, orang kedua di komando al-Qaeda dengan nom de guerre Abu Muhammad al-Masri, telah ditembak mati oleh dua pembunuh bersenjata di atas sepeda motor di Tehran utara pada bulan Agustus.Surat kabar itu mengatakan al-Masri, yang dituduh membantu mendalangi pemboman tahun 1998 di dua kedutaan besar AS di Afrika, telah dibunuh di Iran oleh operasi Israel yang bertindak atas perintah Amerika Serikat.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan laporan itu didasarkan pada "informasi palsu", yang menolak kehadiran salah satu anggota kelompok teroris di negara itu.Menggarisbawahi bahwa al-Qaeda telah menjadi gagasan Amerika Serikat dan kebijakan salah sekutunya, dia menekankan,"Dari waktu ke waktu, musuh Iran - Amerika Serikat dan Israel - mencoba untuk mengelak dari tanggung jawab atas tindakan kriminal al- Qaeda dan kelompok teroris lainnya di wilayah tersebut dan menghubungkan Iran dengan tuduhan semacam itu dengan berbohong dan membocorkan informasi palsu ke media."[IT/r]